Xuất phát từ triết lý phát triển con người toàn diện, nâng cao thể chất và chất lượng nguồn nhân lực theo các mục tiêu, nghị quyết chiến lược của Đảng, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học giai đoạn 2025-2030. Chỉ sau một học kỳ triển khai, "dòng sữa nghị quyết" với nguồn ngân sách gần 300 tỷ đồng không chỉ cụ thể hóa các mục tiêu đột phá của Trung ương và của tỉnh, mà còn là câu chuyện đầy tính nhân văn, minh chứng cho sự đồng điệu giữa ý Đảng và lòng dân. Chương trình đã mang đến sự bình đẳng trong chăm sóc dinh dưỡng học đường, từ các điểm trường biên giới, hải đảo cho đến những ngôi trường tư thục nơi thành thị, hiện thực hóa khát vọng nâng cao tầm vóc cho thế hệ tương lai của vùng mỏ.

Bài cuối: Hỗ trợ sữa uống tại trường học - Dấu ấn về sự bình đẳng giáo dục công-tư

Nếu như ở vùng cao biên giới, hải đảo, Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh mang ý nghĩa trợ lực kinh tế, thì tại khu vực thành thị, chính sách này tạo dấu ấn mạnh mẽ về sự bình đẳng giáo dục và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Đây là minh chứng cho quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh: Thành quả phát triển kinh tế của Quảng Ninh phải ưu tiên phục vụ, chăm lo cho nhân dân và thế hệ tương lai đồng bộ.

Lần đầu tiên, một chương trình hỗ trợ sữa uống quy mô lớn được áp dụng, không phân biệt trường công lập hay tư thục, mang lại niềm tin cho nhân dân.

Bình đẳng dưới một mái trường

Chờ đón cháu nội học lớp 3 tại trường Tiểu học Quang Trung cơ sở 1 (phường Hạ Long), ông Vi Ngọc Đạo phấn khởi cho biết đây là một nghị quyết rất nhân văn của tỉnh Quảng Ninh.

Không chỉ có trẻ em vùng khó khăn mà ngay cả học sinh ở thành thị như con em ông cũng được thụ hưởng. Điều này cho thấy tỉnh quan tâm đồng đều đến thể chất của mọi đứa trẻ, không có sự phân biệt đối xử.

Sự bình đẳng này thể hiện rõ nét nhất ở khối giáo dục ngoài công lập. Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Lê Thánh Tông (phường Hạ Long), niềm vui của phụ huynh và học sinh như được nhân đôi.

Học sinh trường Tiểu học, THCS, THPT Lê Thánh Tông hào hứng trong giờ uống sữa học đường. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Em Trần Hà An, học sinh lớp 4C, hồn nhiên nói: "Uống sữa tại lớp giúp bố mẹ em tiết kiệm được tiền mua sữa hằng tháng. Đặc biệt sữa còn có logo nhận diện riêng biệt nên chúng em rất yên tâm về nguồn gốc, lại thấy thích thú khi cầm hộp sữa trên tay."

Cô Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, phân tích: Trước đây, học sinh tại trường uống sữa từ nguồn kinh phí do phụ huynh đóng góp. Từ khi có Nghị quyết 86, các con được thụ hưởng hoàn toàn từ chính sách hỗ trợ của tỉnh, mang lại ý nghĩa kinh tế và tinh thần lớn.

Phụ huynh rất phấn khởi vì ở trường tư thục, con em họ vẫn được hưởng quyền lợi bình đẳng như trường công. Sự quan tâm này tạo động lực lớn để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Không chỉ khối trường liên cấp tư thục, các nhóm lớp mầm non độc lập tư thục cũng được thụ hưởng chính sách từ nghị quyết thông qua cơ chế cấp phát hộ từ trường công lập hoặc phòng văn hóa xã hội các xã, phường.

Cô Trịnh Thị Vân Hà, Chủ cơ sở Mầm non Độc lập Sao Biển (phường Hạ Long) chia sẻ: Theo quy định, trẻ em nhà trẻ sẽ uống 110ml sữa/trẻ/ngày; trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học là 180 ml sữa/trẻ, học sinh/ngày.

Sự đồng hành bền vững của tỉnh từ năm 2025-2030 là nguồn động viên rất lớn cho khối tư thục.

Trẻ em lớp mầm non tư thục Độc lập Sao Biển (phường Hạ Long) được cấp sữa như các cơ sở công lập. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Nhận sữa thông qua đơn vị dự toán hộ, cơ sở kiểm tra đầy đủ các tiêu chuẩn, phân loại và lưu trữ khoa học để sữa đến các lớp luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Anh Chu Đức Huy, phụ huynh học sinh Lớp mầm non Độc lập Sao Biển, vui vì con mình được thụ hưởng chính sách như các lớp công lập. Chính sách này tạo ra sự bình đẳng, xây dựng niềm tin vững chắc cho phụ huynh khi con em đi học ở bất kỳ môi trường nào cũng nhận được sự đãi ngộ công bằng từ chính quyền.

Khắt khe tiêu chuẩn, minh bạch thông tin

Điểm cốt lõi làm nên thành công của chương trình riêng này chính là "bộ thước đo" tiêu chuẩn khắt khe và quy trình giám sát minh bạch, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước nhân dân của các cấp ủy và chính quyền.

Giải thích về việc các trường sử dụng nhãn hiệu sữa khác nhau, ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Việc mua sắm không thực hiện tập trung cấp tỉnh mà phân cấp về Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu hỗ trợ các trường tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu.

Do phân cấp, các doanh nghiệp tham gia dự thầu chào các sản phẩm mang nhãn hiệu khác nhau, đơn vị nào trúng thầu thì trường học sử dụng loại đó. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là mọi loại sữa trúng thầu đều phải vượt qua bộ tiêu chuẩn chất lượng bắt buộc khắt khe như nhau.

Học sinh lớp mẫu giáo Trường mầm non xã Hải Sơn hào hứng đón nhận những hộp sữa tiêu chuẩn ngay từ học kỳ đầu tiên triển khai Nghị quyết 86. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Sữa đưa vào trường học bắt buộc phải là sữa tươi tiệt trùng dạng lỏng, đáp ứng nghiêm ngặt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Y tế về sản phẩm dạng lỏng (QCVN 5-1:2010/BYT), giới hạn ô nhiễm kim loại nặng (QCVN 8-2:2011/BYT), vi sinh vật (QCVN 8-3:2012/BYT) và độc tố vi nấm (QCVN 8-1:2011/BYT). Đặc biệt, bao bì phải in logo nhận diện riêng của chương trình uống sữa tại trường tỉnh Quảng Ninh tại vị trí dễ quan sát nhất.

Bà Trần Thị Thu Trà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (phường Hạ Long), cho biết: Nhà trường lập tổ kiểm tra, giám sát sữa hằng ngày. Sữa nhập vào phải có logo riêng của chương trình, khi giáo viên tiếp nhận phải kiểm tra bao bì nguyên vẹn và hạn sử dụng còn lại tối thiểu 90 ngày.

Công tác đấu thầu thực hiện công khai theo đúng quy định. Phần sữa các con nghỉ học chưa uống được lập sổ theo dõi, để lại cho ngày hôm sau và cuối tháng chốt số lượng thực uống với đơn vị cung cấp để thanh toán minh bạch.

Sự chặt chẽ này cấu thành "ba lớp kiểm soát" toàn diện mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh thiết lập nhằm thực hiện phương châm "minh bạch, đúng đối tượng," phòng chống thất thoát lãng phí.

Lớp thứ nhất là kiểm soát đối tượng bằng danh sách cụ thể, đơn đề nghị không sử dụng sữa đối với các trường hợp đặc biệt như trẻ dị ứng sữa (toàn tỉnh có 2.824 trẻ, chiếm 1,4% không đăng ký) và Sổ theo dõi uống sữa hằng ngày.

Lớp thứ hai là kiểm soát mua sắm bằng hồ sơ đấu thầu, hợp đồng, biên bản giao nhận, hồ sơ an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Lớp thứ ba là kiểm soát tiến độ bằng Biểu mẫu báo cáo trực tuyến cập nhật hằng ngày về Sở.

Giờ uống sữa học đường của học sinh tiểu học tại điểm trường Đảo Trần (Cô Tô), đảo tiền tiêu miền Đông Bắc Tổ quốc. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tính đến ngày 20/5, kết quả triển khai đạt con số ấn tượng: 258/258 cơ sở giáo dục trong diện thụ hưởng hoàn thành đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và tổ chức cho học sinh uống sữa ổn định.

Tổng số đối tượng thụ hưởng thực tế đạt 198.810 trẻ em, học sinh (gồm 18.226 trẻ nhà trẻ, 58.740 trẻ mẫu giáo và 121.844 học sinh tiểu học). Tổng giá trị hợp đồng đã ký kết đạt hơn 237 tỷ đồng trên tổng nguồn kinh phí giao là hơn 293 tỷ đồng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả cho ngân sách.

Điều đặc biệt của chính sách này chính là tính linh hoạt, thể hiện rõ tư duy đổi mới, hết lòng vì học sinh của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nếu ban đầu phụ huynh làm đơn không cho con uống sữa, khi có nhu cầu lại, nhà trường tiếp nhận và vẫn thực hiện cấp sữa đầy đủ vào bất cứ thời điểm nào trong năm học, số lượng được chốt theo thực tế hằng ngày.

Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sau một học kỳ triển khai đã chứng minh được giá trị vượt trội và tầm nhìn dài hạn.

Bằng việc kết hợp hài hòa giữa tính nhân văn sâu sắc với quy trình quản lý khoa học, Quảng Ninh không chỉ mang đến những hộp sữa tiêu chuẩn cho gần 200.000 đứa trẻ mỗi ngày mà còn hiện thực hóa khát vọng nâng cao tầm vóc, thể lực cho thế hệ tương lai vùng mỏ. Đây là chính sách nhân văn, thể hiện phương thức lãnh đạo hiệu quả, "nói đi đôi với làm" của Đảng bộ tỉnh, nhận được đánh giá cao từ nhiều bộ, ngành và đông đảo nhân dân./.

Hỗ trợ sữa uống tại trường học - Điểm tựa nhân văn cho thế hệ trẻ Quảng Ninh triển khai chính sách hỗ trợ sữa trường học giúp nâng cao thể chất, giảm chênh lệch dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển toàn diện cho trẻ em.

​