Quảng Ninh: Sắp xếp tinh gọn lại các cơ sở giáo dục, y tế

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ngày 6/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch 253/KH-UBND về thực hiện sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh.

Quảng Ninh xác định lĩnh vực giáo dục là một trong những trọng tâm của đợt sắp xếp. Tỉnh giao các cơ quan chuyên môn xây dựng đề án hợp nhất Trường Đại học Hạ Long (thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh) và Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (thuộc Bộ Công Thương), hình thành đại học đa ngành đa lĩnh vực trực thuộc tỉnh, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, tự bảo đảm 100% chi thường xuyên.

Trường Cao đẳng Việt-Hàn tiếp nhận số lượng người làm việc, viên chức, người lao động, tài sản, tài chính, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác có liên quan từ Trung tâm sát hạch lái xe và Giám sát giao thông vận tải đường bộ Quảng Ninh thuộc Sở Xây dựng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với các bộ chủ quản của các trường cao đẳng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và xây dựng đề án sáp nhập các trường cao đẳng nghề với Trường Cao đẳng Việt-Hàn thành một trường cao đẳng nghề chất lượng cao của tỉnh, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, tự bảo đảm 100% chi thường xuyên, trình cấp có thẩm quyền.

Tỉnh chủ trương xây dựng đề án sáp nhập trường Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh vào Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí và tổ chức lại bộ máy bên trong bệnh viện. Với khối phổ thông, tỉnh chủ trương sáp nhập Trường Trung học phổ thông Cửa Ông với Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong; sáp nhập Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tiên Yên với Trường Phổ thông dân tộc nội trú và Trung học phổ thông tỉnh...

Về Y tế, Quảng Ninh sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Hạ Long vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh; sáp nhập Trung tâm công tác xã hội, Trung tâm bảo trợ xã hội và Cơ sở chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thành Trung tâm Trợ giúp xã hội; tổ chức lại 13 trung tâm y tế (của 13 huyện, thị cũ) thành 5 Bệnh viện đa khoa khu vực; sáp nhập Trung tâm bảo trợ tâm thần vào Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần; sắp xếp 7 phòng khám đa khoa khu vực chuyển chức năng vào các bệnh viện; sắp xếp 171 trạm y tế thành 55 trạm y tế...

Trong lĩnh vực văn hóa-du lịch, Ban Quản lý di tích và danh thắng (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long sẽ nhập vào Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 100% chi thường xuyên, thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh; thống nhất đầu mối quản lý di sản thiên nhiên và văn hóa.

Tất cả các đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trên đều hoàn thành trước ngày 15/10/2025.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không trùng về chức năng, nhiệm vụ.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập không làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, đặc biệt là các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, phục vụ nhu cầu của người dân./.

