Hà Nội của năm 2125: Hiện thực hóa tăng trưởng, đặt văn hóa và con người làm nền tảng nội sinh

Khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 29/6 tại Bảo tàng Hà Nội trên đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã mang đến một phương thức tiếp cận thông tin trực quan và đa chiều cho công chúng . Bằng việc kết hợp giữa các tư liệu lịch sử và hệ thống sa bàn trình chiếu công nghệ 3D mapping, Ban tổ chức đã cụ thể hóa các bản đồ án vĩ mô thành một không gian trải nghiệm sinh động, giúp người dân dễ dàng thấu hiểu lộ trình phát triển của thành phố .

Sự kết hợp giữa công nghệ và tư liệu tại triển lãm cũng chính là thông điệp khẳng định quyết tâm chính trị vững vàng của chính quyền thành phố trong việc hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đồng thời cam kết đặt văn hóa và con người làm nền tảng nội sinh cho mọi sự phát triển . Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, thành phố thể hiện rõ nỗ lực kiến tạo một cuộc đại chuyển dịch nhằm giải quyết triệt để bài toán cân bằng giữa bảo tồn di sản và đổi mới hạ tầng .

Thông qua các mô hình dự án tiêu biểu được trưng bày, diện mạo Hà Nội năm 2125 hiện lên rõ nét với một môi trường sống tiện nghi, hiện đại và hướng tới nhóm các thủ đô có chất lượng sống cùng chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới . Đời sống của người dân Thủ đô trong tương lai sẽ được nâng tầm toàn diện khi vừa thụ hưởng hạ tầng thông minh của thế kỷ 22, vừa được bảo đảm không gian sinh hoạt cộng đồng và cảnh quan sinh thái đặc trưng./.

​