Tạm dừng công trình tượng 'Nữ thần khai phóng' tại khu đô thị ở Tây Ninh

UBND xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh vừa báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về những sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng công trình tượng “Nữ thần khai phóng” tại Khu đô thị E.City Tân Đức.

Theo kết quả kiểm tra, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã xây dựng nhiều hạng mục trên khu đất rộng hơn 907m2, gồm hồ chứa nước ngầm 300m3, nhà kỹ thuật 4 tầng, cao 14 mét, cùng tượng cảnh quan bằng bêtông cao 9,1 mét.

Quá trình rà soát cho thấy những sai phạm tại công trình tượng "Nữ thần khai phóng" đã được phát hiện từ sớm nhưng phía doanh nghiệp chưa có sự phối hợp tích cực.

Cơ quan chức năng xác định công trình chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng, không có giấy phép xây dựng và chưa xin ý kiến cơ quan quản lý văn hóa đối với hạng mục tượng đài./.