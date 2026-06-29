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Trải nghiệm đi thuyền buồm ba vách trên vịnh Hạ Long

Thuyền buồm ba vách là phương tiện truyền thống đặc trưng của ngư dân ven biển Quảng Ninh, đặc biệt là khu vực Quảng Yên, mang đậm dấu ấn văn hóa biển.

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Ngày 29/6, tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, Liên doanh Công ty Cổ phần Vận tải khách thủy Quảng Ninh và Công ty Cổ phần ngắm cảnh Việt Nam đã tổ chức Lễ khai trương sản phẩm trải nghiệm thuyền ba vách Hạ Long.

Đây là sản phẩm du lịch mới trên Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, mang đậm dấu ấn văn hóa biển, đồng thời đánh dấu sự trở lại của những cánh buồm nâu quen thuộc, gắn liền với ký ức, sinh kế và đời sống truyền thống của ngư dân địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)
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