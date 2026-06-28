Khám phá rừng tràm Trà Sư - bản giao hưởng xanh giữa miền Tây mùa nước nổi

Giữa vùng Bảy Núi của An Giang, nơi những cánh đồng trải dài đến tận chân trời và nhịp sống sông nước vẫn hiện hữu trong từng nếp sinh hoạt thường ngày, rừng tràm Trà Sư hiện lên như một bức tranh thiên nhiên xanh mát.

Với hệ sinh thái rừng ngập nước đặc trưng, những dòng kênh phủ kín bèo xanh và hàng nghìn cá thể chim, cò sinh sống, nơi đây từ lâu đã trở thành một trong những điểm du lịch sinh thái tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long.

Nằm tại xã An Cư, tỉnh An Giang, rừng tràm Trà Sư có diện tích hơn 845ha, được hình thành trên vùng đất trũng nhiễm phèn từ những năm 1980. Sau nhiều năm phục hồi và bảo tồn, khu rừng đã trở thành một trong những hệ sinh thái đất ngập nước tiêu biểu của vùng Tây sông Hậu, đồng thời là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Hành trình len lỏi giữa "biển bèo" xanh ngắt

Điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Trà Sư chính là trải nghiệm khám phá rừng bằng thuyền máy và xuồng ba lá. Từ bến tàu trung tâm, du khách sẽ được đưa men theo những con kênh xuyên rừng. Hai bên là những hàng tràm cao vút soi bóng xuống mặt nước.

Càng đi sâu vào vùng lõi, khung cảnh càng trở nên thơ mộng. Vào mùa nước nổi, thường từ khoảng tháng Chín đến tháng 11, nhiều tuyến kênh được phủ bởi lớp bèo xanh mướt như tấm thảm thiên nhiên khổng lồ. Chiếc xuồng ba lá nhẹ nhàng lướt qua tạo nên những vệt nước mềm mại giữa màu xanh bất tận, mang đến cảm giác như đang bước vào một thế giới khác tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị.

Không ít du khách ví đây là khoảnh khắc đẹp nhất của hành trình. Tiếng mái chèo khua nhẹ, tiếng chim gọi bầy giữa không gian yên tĩnh và mùi hương tràm thoang thoảng tạo nên trải nghiệm rất riêng mà khó nơi nào có được.

(Nguồn: Vietnam+)

Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan, Trà Sư còn là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật đặc trưng của hệ sinh thái đất ngập nước.

Khu rừng ghi nhận hàng trăm loài động thực vật, trong đó có khoảng 70 loài chim và nhiều loài quý hiếm.

Vào sáng sớm hoặc chiều muộn, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đàn cò trắng, cồng cộc, điêng điểng hay nhiều loài chim bản địa khác bay lượn trên các tán tràm. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để quan sát thiên nhiên và chụp ảnh.

Chính sự đa dạng sinh học ấy đã giúp Trà Sư trở thành một trong những khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước quan trọng của An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hương vị miền Tây giữa lòng rừng tràm

Một trong những điểm nhấn mới thu hút du khách trong những năm gần đây là cây cầu tre xuyên rừng dài khoảng 10km, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là cầu tre trong rừng tràm dài nhất Việt Nam.

Công trình được xác lập kỷ lục là cầu tre trong rừng tràm dài nhất Việt Nam, uốn lượn qua những tán tràm xanh mát và nhiều khu vực ngập nước tự nhiên.

Từ trên cầu, du khách có thể quan sát toàn cảnh khu rừng từ nhiều góc độ khác nhau. Mỗi đoạn đường lại mở ra một khung cảnh riêng: nơi là những thảm bèo xanh trải dài bất tận, nơi là những khoảng rừng tràm soi bóng xuống mặt nước, tạo nên những bức ảnh đậm chất miền Tây.

(Nguồn: Vietnam+)

Ngoài cầu tre, khu du lịch còn có tháp quan sát. Từ độ cao của tháp, toàn bộ không gian rừng tràm hiện ra như một tấm thảm xanh khổng lồ giữa đồng bằng, đặc biệt ấn tượng vào mùa nước nổi.

Sau hành trình khám phá thiên nhiên, nhiều du khách lựa chọn dừng chân tại khu ẩm thực để thưởng thức các món ăn dân dã miền Tây. Cá lóc nướng trui, gà đốt lá chúc, lẩu cá linh bông điên điển hay các món đặc sản vùng Bảy Núi là những lựa chọn được nhiều người yêu thích.

Ẩm thực nơi đây không cầu kỳ nhưng mang đậm hương vị bản địa, góp phần giúp du khách hiểu thêm về đời sống văn hóa của cư dân vùng sông nước An Giang.

Ngày nay, trong hành trình khám phá An Giang, bên cạnh Núi Cấm, Miếu Bà Chúa Xứ hay hồ Tà Pạ, rừng tràm Trà Sư luôn là điểm dừng chân không thể thiếu. Nơi đây không chỉ mang đến cơ hội hòa mình vào thiên nhiên mà còn giúp du khách cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của hệ sinh thái ngập nước đặc trưng vùng Tây Nam Bộ.

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, một chuyến xuồng len lỏi qua những con rạch phủ bèo xanh, lắng nghe tiếng chim gọi bầy và tận hưởng không khí trong lành của rừng tràm có lẽ là cách tuyệt vời để tìm lại sự thư thái. Đó cũng chính là lý do khiến Trà Sư luôn nằm trong danh sách những điểm du lịch sinh thái hấp dẫn nhất miền Tây./.

An Giang đơn giản hóa thủ tục và hỗ trợ trải nghiệm số cho du khách Du lịch An Giang đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, với nhiều ứng dụng công nghệ được đưa vào vận hành như hệ thống website tích hợp video thực tế ảo và ứng dụng di động phục vụ du khách.