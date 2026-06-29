Mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất tại Tuyên Quang

Đêm 28 và rạng sáng 29/6, do ảnh hưởng của mưa to đến rất to đã gây lũ quét và sạt lở đất, đá, ách tắc giao thông và thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, hoa màu, hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp tại một số xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Lâm Bình (Tuyên Quang), mưa lớn đã gây lũ quét trên diện rộng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Đến 10 giờ sáng ngày 29/6, xã ghi nhận 27 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở; trong đó có 16 ngôi nhà bị nước lũ tràn qua làm hư hỏng nhiều tài sản, 11 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Thiên tai cũng làm khoảng 50 ha lúa mới cấy bị ngập, vùi lấp; hàng trăm con gia cầm và nhiều gia súc bị nước lũ cuốn trôi và chết. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường giao thông, cầu cống, công trình thủy lợi trên địa bàn bị sạt lở, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất của người dân.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền xã Lâm Bình đã khẩn trương huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng các lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Lâm Bình đang tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Lũ quét gây hư hỏng công trình thủy lợi và hoa màu của người dân xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại xã Lũng Cú, mưa lớn cũng làm tuyến đường từ trung tâm xã vào thôn Séo Lủng-tuyến đường dẫn đến điểm Cực Bắc Tổ quốc bị sạt lở với khối lượng lớn, gây cản trở giao thông.

Trên tuyến đường vào xã Sơn Vĩ, mưa lớn tiếp tục gây sạt lở đất, đá tại nhiều vị trí, làm giao thông bị gián đoạn. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân và các phương tiện hạn chế di chuyển qua khu vực. Đặc biệt chú ý tại các điểm có nguy cơ tiếp tục sạt lở do nền đất đã bão hòa nước.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân cùng các đơn vị quản lý giao thông khẩn trương triển khai công tác phân luồng, cắm biển cảnh báo và huy động máy móc, phương tiện để hót dọn đất đá, sớm khai thông các tuyến đường.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang động viên người dân khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước diễn biến mưa lớn vẫn còn tiếp diễn, các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền các thông tin dự báo, cảnh báo về công tác phòng, chống thiên tai đến người dân, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước. Hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lớn, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Các xã, phường triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Đồng thời, các xã, phường tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu./.

Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại Cao Bằng và Tuyên Quang Mưa lớn kéo dài ở tỉnh Cao Bằng và tỉnh Tuyên Quang khiến hơn 150 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư bị sạt lở, chia cắt; 2 người thương vong và thiệt hại nhiều hoa màu.