Khởi tố bốn bị can liên quan đến vi phạm tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can về tội “ Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” theo Điều 230 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (thuộc địa bàn xã Phước Dinh).

Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can gồm: Nguyễn Hữu Tân (sinh năm 1982, công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh); Hán Tấn Vĩnh An (sinh năm 1977, công chức Phòng Kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Phước Hà); Trần Huỳnh Kiến Trúc (sinh năm 1975, công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa) và Đỗ Ngọc Quang (sinh năm 1957, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ VT Anh Quân).

Theo kết quả điều tra ban đầu, quá trình triển khai dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 xuất hiện nhiều dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi.

Các hành vi được phát hiện gồm: Lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý để hợp thức hóa hồ sơ; thu gom đất trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên nhằm hưởng bồi thường trái quy định.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện dấu hiệu một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời ngăn chặn số tiền ngân sách nhà nước thất thoát ước tính hàng ngàn tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, bảo đảm dự án trọng điểm quốc gia được triển khai đúng quy định, công khai và minh bạch./.

Bồi thường di dời ngôi mộ phục vụ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 Tổng số ngôi mộ cần di dời để thực hiện dự án tại Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là 566 ngôi mộ, với mức bồi thường, hỗ trợ đối với mỗi ngôi mộ từ 11 đến 24 triệu đồng.