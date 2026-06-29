Đắk Lắk: Triệt xóa “đường dây” đánh đề liên tỉnh

Ngày 29/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong “đường dây” ghi số đề liên tỉnh để điều tra về hành vi đánh bạc (theo quy định tại Điều 321, Bộ luật Hình sự). Đây là nhóm đối tượng đã hoạt động đánh bạc hơn 2 tháng nay, số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 200 triệu đồng.

Các đối tượng bị khởi tố là: Võ Thị Huệ (47 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai); Nguyễn Quốc Thuật (57 tuổi), Đào Thị Kim Loan (50 tuổi), Hoàng Xuân Cường (39 tuổi), Lê Thị Lan (50 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Uyên (48 tuổi) cùng trú tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Võ Thị Huệ là đối tượng cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng ở xã Krông Pắk cấu kết với một đối tượng ở thành phố Đồng Nai để hoạt động ghi số đề với thủ đoạn tinh vi nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động nhiều tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét tại nhiều điểm trên địa bàn xã Krông Pắk.

Đồng thời, một tổ công tác được cử đến thành phố Đồng Nai bắt giữ Võ Thị Huệ. Tại các địa điểm trên, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Cơ quan chức năng xác định, nhóm đối tượng này hoạt động được gần 2 tháng nay. Hằng ngày, thông qua mạng xã hội, các đối tượng sẽ nhận ghi số đề cho các con bạc. Đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc và miền Trung để xác định kết quả thắng thua với người chơi.

Để tránh bị Công an phát hiện, Huệ đến chợ Bà Na 2, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai thuê nhà ở để hoạt động. Ngoài ra, các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ, các tài khoản mạng xã hội có tính bảo mật cao, có chức năng tự xóa tin nhắn, hạn chế tối đa việc gặp nhau trực tiếp, sử dụng nhiều số tài khoản của các ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan./.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề hoạt động liên tỉnh, sử dụng mạng xã hội để giao dịch, với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

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