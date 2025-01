Hưng Yên: Khởi tố 15 bị can tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề

Tối 17/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch lên tới trên 300 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh, đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đình Triểu, sinh năm 1978, ở thôn Nhạc Miễu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Để tránh bị lực lượng công an phát hiện, hằng ngày vào các buổi chiều, Triểu cùng một số đối tượng khác di chuyển từ huyện Văn Lâm lên một khu đô thị tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội thuê chung cư cao cấp có hai lớp cửa kiên cố, camera giám sát bên ngoài.

Các đối tượng dùng nhiều điện thoại di động thông minh bên trong lắp "sim rác,” sử dụng Telegram, Zalo và có cài đặt phần mềm tự động để cộng bảng lô, đề, nhắn tin tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cho các con bạc tại huyện Văn Lâm, Văn Giang, thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên)…

Sau khi hết giờ lô đề, các đối tượng xóa hết dữ liệu, tắt và để điện thoại tại phòng chung cư, sau đó đi về nhà tại huyện Văn Lâm sinh hoạt bình thường.

Ngày hôm sau, các đối tượng tiếp tục hoạt động với thủ đoạn như những ngày trước đó.

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiến hành triệu tập, bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào… thuộc tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Quá trình bắt giữ và khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 4 xe ôtô, 26 chiếc điện thoại di động các loại, gần 500 triệu đồng tiền mặt và tiền trong các tài khoản ngân hàng; phong tỏa 11 tài khoản ngân hàng.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định./.

