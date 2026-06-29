Xem xét kháng cáo của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và hàng trăm khách hàng

Sáng 29/6, Tòa án Quân sự Trung ương tiến hành xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày từ 29/6-1/7.

Các bị cáo trong vụ án có đơn kháng cáo gồm:

- Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng);

- Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, nguyên Hiệu trưởng Trường Sỹ quan không quân);

- Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn);

- Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á);

- Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn).

Các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo.

Với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, trong vụ án có gần 400 bị hại kháng cáo.

Các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại phiên phúc thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu kháng cáo xin xem xét về nội dung khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên mong muốn được bồi thường khắc phục hậu quả vụ án cho các bị hại.

Trình bày tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hậu xác nhận sai phạm tại dự án của Tập đoàn Phúc Sơn đã gây thiệt hại cho hơn 600 khách hàng; Tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo Hậu phải liên đới bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại.

Bị cáo Hậu cho biết sau phiên sơ thẩm đã chuyển gần 400 tỷ đồng khắc phục về cơ quan thi hành án. Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn thể hiện mong muốn sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả, đảm bảo tối đa quyền lợi cho các khách hàng.

Dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ký gần 1.000 hợp đồng với khách hàng

Trước đó, vào tháng 1/2026, Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã xét xử sơ thẩm vụ án. Bản án sơ thẩm xác định quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Theo bản án, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng; trong đó gần 6.000 tỷ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài sổ sách nhằm sử dụng cá nhân.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 11 năm tù (tổng hợp với bản án khác là 30 năm tù) và liên đới bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại.

Hai bị cáo Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang cùng bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai." Một số cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (cũ) cũng bị tuyên phạt án tù trong vụ án này.

Ngoài việc tuyên án trách nhiệm hình sự và dân sự với các bị cáo, Tòa sơ thẩm còn kiến nghị: đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho phép dự án tiếp tục được triển khai, nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tránh lãng phí, đảm bảo lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thẩm phán, Thượng tá Vũ Đức Việt làm chủ tọa phiên tòa điều hành phiên xét xử phúc thẩm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Vẫn theo bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các khách hàng (bị hại). Tuy nhiên, trong đơn kháng cáo sau phiên sơ thẩm, hầu hết các khách hàng có kháng cáo với nội dung "không phải là bị hại."

Theo những khách hàng này, thời điểm ký kết hợp đồng với phía Tập đoàn Phúc Sơn, họ tin tưởng tuyệt đối vào các văn bản pháp lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không hề hay biết về các sai phạm bị phát hiện sau này. Họ còn cho rằng việc nộp tiền cho Tập đoàn Phúc Sơn thực chất là góp phần tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp thực hiện 3 dự án BT cho tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp cũng sử dụng tiền của họ để thi công hạ tầng dự án, chứ không chiếm đoạt hay biến mất như một hành vi lừa đảo.

Do đó, các khách hàng đề nghị Tòa phúc thẩm buộc Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án, bàn giao đất cho họ, theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết.

Trường hợp bị cáo Hậu và các cổ đông trong Tập đoàn Phúc Sơn chuyển nhượng cổ phần thì phải đảm bảo đối tác kế thừa và thực hiện đến cùng mọi nghĩa vụ cho đến khi chuyển nhượng, bàn giao sản phẩm bất động sản.

Mới đây, ngày 16/4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp đối thoại với đại diện các khách hàng tại dự án, cùng sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và đại diện Tập đoàn Phúc Sơn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Tòa án quân sự Trung ương và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, đề nghị xem xét, giải quyết vụ án trên./.

Phúc thẩm vụ Phúc Sơn: Hàng trăm khách hàng đề nghị không xác định là bị hại Ngày 29/6, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên tòa phúc thẩm vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ.