Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí nhờ ứng dụng công nghệ

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn trên cả ba tiêu chí, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành giao thông.

Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, diễn ra ngày 29/6.

Đánh giá cao những kết quả lực lượng Cảnh sát giao thông đạt được trong 6 tháng đầu năm, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và Công an thành phố; phát huy hiệu quả mô hình Công an địa phương hai cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành giao thông; nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung giải quyết các "điểm nghẽn" về ùn tắc giao thông và trật tự đô thị.

Đối với tình hình thanh, thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông có chiều hướng diễn biến phức tạp trong dịp nghỉ hè, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu các đội địa bàn phối hợp chặt chẽ với Công an các phường, xã tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là vào các khung giờ cao điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và các hành vi vi phạm khác.

Đồng thời, các đơn vị chủ động triển khai các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên khi bước vào năm học mới và các vụ tai nạn giao thông đường sắt.

Các phương tiện di chuyển tại khu vực cầu vượt ngã tư Vọng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khẳng định, toàn lực lượng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Theo Công an thành phố Hà Nội, trong bối cảnh Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động tham mưu triển khai 237 đầu việc, văn bản chỉ đạo; tham mưu ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch về khắc phục các điểm ùn tắc giao thông, tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, triển khai mô hình tuyến đường "Ba nhất" và lộ trình ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong giao thông thông minh.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới theo hướng đa dạng về hình thức, tăng cường ứng dụng nền tảng số và hướng mạnh về cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp tổ chức 367 buổi tuyên truyền trực tiếp với hơn 248 nghìn lượt người tham dự; cung cấp hàng nghìn tin, bài, phóng sự cho các cơ quan báo chí; xây dựng hàng trăm video, tiểu phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội, thu hút khoảng 50 triệu lượt tiếp cận.

Đáng chú ý, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh đã được đưa vào khai thác, hiện quản lý 564 nút đèn tín hiệu, 605 camera giám sát và vận hành 1.837 camera AI tại 195 nút giao trọng điểm.

Qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng đã phát hiện, gửi thông báo hơn 33.100 trường hợp vi phạm; xử lý 1.283 sự cố giao thông; điều chỉnh 852 lượt chu kỳ đèn tín hiệu và duy trì 22 tuyến "làn sóng xanh," góp phần nâng cao hiệu quả điều hành giao thông theo thời gian thực.

Tổ công tác đội Cảnh sát giao thông số 6 kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông tại tuyến đường Lê Đức Thọ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Công tác tuần tra, kiểm soát tiếp tục được tăng cường, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, dừng đỗ sai quy định, đi ngược chiều, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, xe quá tải, quá khổ.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 171.504 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 430 tỷ đồng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiềm chế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố xảy ra 476 vụ tai nạn giao thông, làm 318 người chết, 254 người bị thương; giảm 111 vụ, giảm 4 người chết và giảm 160 người bị thương so với cùng kỳ năm trước; không xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng./.

Bí thư Hà Nội chốt nhiều "deadline" cho các dự án giao thông trọng điểm Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông lớn, hoàn thành đúng kế hoạch để thúc đẩy phát triển đô thị và an toàn giao thông.