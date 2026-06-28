WHO: Hơn 1.300 người tử vong do nắng nóng kỷ lục tại châu Âu

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 28/6 cảnh báo hơn 1.300 ca tử vong bất thường liên quan đến nhiệt độ cao đã được ghi nhận trên khắp châu Âu kể từ ngày 21/6.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X của người đứng đầu WHO, hiện có khoảng 150 triệu người đang phải sống trong điều kiện nắng nóng cực đoan. Nhiều trường học tại khu vực châu Âu đã phải đóng cửa và lưới điện đang bị quá tải nghiêm trọng.

Ông Ghebreyesus cảnh báo nhà ở, công sở và trường học tại châu Âu vốn không được thiết kế để chống chịu mức nhiệt độ cao như hiện nay. Đáng chú ý, châu Âu là lục địa có tốc độ ấm lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Theo ông Ghebreyesus, dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng nóng lên toàn cầu, các đợt nắng nóng kỷ lục vốn trước đây được coi là "trăm năm có một" nay đang xảy ra gần như hàng năm.

Nhằm đối phó với các mối đe dọa sức khỏe này, WHO đang hợp tác với các đối tác để tăng cường khả năng dự phòng và ứng phó của hệ thống y tế.

Ông Ghebreyesus cũng kêu gọi các quốc gia châu Âu triển khai các kế hoạch hành động vì sức khỏe trong mùa nắng nóng.

Để hỗ trợ người dân tự bảo vệ sức khỏe, WHO đã công bố các hướng dẫn thực tế để chống nóng. Cơ quan này khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, tăng cường ở trong bóng râm hoặc dành từ 2-3 giờ mỗi ngày tại những nơi mát mẻ.

Đối với nhà ở, người dân nên tận dụng khí trời ban đêm để làm mát nhà, đóng cửa sổ và che rèm vào ban ngày, đồng thời tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết.

Đặc biệt, WHO lưu ý chỉ nên sử dụng quạt điện khi nhiệt độ dưới 40 độ C, vì nếu trên mức này, quạt sẽ gây tác dụng ngược là làm tăng nhiệt độ cơ thể.

Trong trường hợp dùng điều hòa, việc cài đặt nhiệt độ ở mức 27 độ C kết hợp bật quạt điện sẽ giúp phòng mát hơn 4 độ C và tiết kiệm tới 70% hóa đơn tiền điện./.

Kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá khi nắng nóng dịch chuyển hướng Đông Dự báo gần 200 triệu người phải đối mặt với nhiệt độ trên 35 độ C vào ngày 27/6 khi đợt nắng nóng chưa từng có tiếp tục khiến các kỷ lục nhiệt độ liên tiếp bị phá vỡ ở Anh, Pháp và Thụy Sĩ.

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