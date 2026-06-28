Kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá khi nắng nóng dịch chuyển hướng Đông

Hàng chục triệu người ở châu Âu đang phải đối mặt với một cuối tuần nhiệt độ cực cao khi đợt nắng nóng chết người hiện nay di chuyển về phía Đông.

Nhiều quốc gia ghi nhận số người tử vong liên quan đến nắng nóng tăng bất thường trong khi các dịch vụ y tế cảnh báo tình trạng quá tải.

Dự báo gần 200 triệu người phải đối mặt với nhiệt độ trên 35 độ C vào ngày 27/6 khi đợt nắng nóng chưa từng có, tiếp tục khiến các kỷ lục nhiệt độ liên tiếp bị phá vỡ ở Anh, Pháp và Thụy Sĩ.

Trong phát biểu cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Pháp Stephanie Rist cho biết nước này đang chứng kiến "số người tử vong cao hơn bình thường" do nắng nóng như thiêu đốt.

Trước đó, hôm 25/6, Tây Ban Nha cũng cho biết đợt nắng nóng có thể liên quan đến 212 trường hợp tử vong trong vòng 4 ngày. Các bệnh viện ở Paris cho biết số lượt khám cấp cứu cao hơn 36% so với bình thường vào cả ngày 26-27/6, trong khi Vienna cho biết dịch vụ cấp cứu của bận rộn hơn 15% và phải tăng thêm nhân viên.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trên khắp nước này, các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc suốt ngày đêm, sau 10 ngày liên tiếp nắng nóng gay gắt và không giảm nhiệt đáng kể vào ban đêm. Ngoài nhiều xe cứu thương và xe cấp cứu y tế bổ sung, các xe cứu hỏa và cứu nạn cũng được điều động hỗ trợ dịch vụ y tế khẩn cấp.

Các viện dưỡng lão cũng đang được đặc biệt chú ý trong bối cảnh hầu hết không được trang bị điều hoà không khí đầy đủ.

Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) đã ban hành cảnh báo đỏ cho hầu hết cả nước và cho biết vào cuối buổi chiều 27/6, miền Đông nước Đức đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay, lên tới 41,5 độ C; trong khi nhiều vùng ở Đức đều ghi nhận nhiệt độ khoảng 40 độ C trong ngày 27/6. Ngoài cái nóng gay gắt, Đức tiếp tục đối mặt với nguy cơ cháy rừng cao, thậm chí rất cao, do hạn hán kéo dài.

Trong khi đó, các con sông ở nhiều bang của Đức cũng đang ấm lên bất thường, với nhiệt độ 29,8 độ C đo được ở sông Main và 29 độ C ở sông Danube, đe dọa hệ sinh thái.

Thời tiết nắng nóng kéo dài cũng khiến mặt đường nứt nẻ, gây gián đoạn giao thông trên một số đường cao tốc; trong khi dịch vụ đường sắt cũng đang bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao khắc nghiệt.

Đợt nắng nóng hiện nay cũng gây gián đoạn hoạt động đường sắt tại nhiều nước châu Âu như Đức, Pháp và Anh, với tình trạng chậm tàu và hủy chuyến gia tăng trong những ngày gần đây. Tại Ba Lan, Tổng công ty Đường sắt quốc gia (PKP) cho phép hành khách hủy vé mà không phải chịu phí trong thời gian nắng nóng.

Tương tự, để đảm bảo an toàn đường sắt, nhà chức trách Slovakia đã áp dụng biện pháp hạn chế tốc độ tạm thời đối với tàu hỏa từ 120-160 km/h xuống còn 80 km/h, tại một số khu vực do đợt nắng nóng cực độ đang ảnh hưởng nhiều nước châu Âu, làm gia tăng nguy cơ cong vênh đường ray và đe dọa an toàn vận hành.

Giới chức cho biết các hạn chế chủ yếu áp dụng tại khu vực miền Nam Slovakia, nơi đang ghi nhận nền nhiệt rất cao và dự kiến vượt 40 độ C trong nhiều ngày liên tiếp.

Trong khi đó, Cộng hòa Séc ngày 27/6 ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử quan trắc, khi nhiệt kế tại trạm khí tượng Doksany, phía Bắc thủ đô Praha, lên tới 40,8°C; đánh dấu lần đầu tiên nhiệt độ trên 40°C được ghi nhận trong tháng 6.

Trong tổng số 171 trạm khí tượng trên cả nước, có 20 trạm ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay và khoảng 71% số trạm ghi nhận mức cao kỷ lục của riêng tháng 6.

Cơ quan khí tượng dự báo đợt nắng nóng sẽ đạt đỉnh vào ngày 28/6, với nhiệt độ tại một số khu vực có thể lên tới hoặc vượt 41 độ C. Để bảo đảm an toàn, Công ty Giao thông công cộng Praha đã giảm tốc độ vận hành của xe điện xuống còn 40km/h và chỉ 10km/h khi đi qua các cầu, nhằm hạn chế nguy cơ dây điện trên cao bị biến dạng do nhiệt độ quá cao.

Tại nhiều địa phương, xe phun nước được huy động để làm mát mặt đường và giảm nồng độ ôzôn tầng thấp. Ban tổ chức một số lễ hội và sự kiện ngoài trời cũng lắp đặt hệ thống phun sương nhằm giảm nhiệt cho người tham dự.

Cơ quan khí tượng Đan Mạch cho biết nước này đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay trong khoảng 1 giờ, với nhiệt độ lên tới 37 độ C ở hai nơi gần Aarhus. Cộng hòa Séc cũng ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay, với mức 40,8 độ C ở phía Bắc Praha, nhưng cơ quan khí tượng nước này cho biết đợt nắng nóng sẽ đạt đỉnh vào ngày 28/6, với nhiệt độ dự báo sẽ gần hoặc thậm chí vượt quá 41 độ C.

Trong khi đó, Thụy Sĩ đã phá kỷ lục về chuỗi 3 ngày nóng nhất tháng 6, với nhiệt độ lên tới 39 độ C, ở thành phố Basel phía Bắc vào ngày 27/6./.

Nắng nóng kỷ lục càn quét châu Âu khiến hàng chục người thiệt mạng Trên toàn châu Âu, nhiều di tích văn hóa phải đóng cửa, ngành nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề, trong khi các bệnh viện chật vật ứng phó với lượng bệnh nhân gia tăng đột biến.