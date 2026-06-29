Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Đồng thuận hướng đến lợi ích chung

Sau ngày 1/7/2026, tên gọi, quy mô của nhiều thôn, tổ dân phố tại Ninh Bình sẽ có sự thay đổi.

Không chỉ nhìn nhận việc sắp xếp, mở rộng thôn, tổ dân phố dưới góc độ tinh gọn tổ chức bộ máy, người dân trong tỉnh tin tưởng chủ trương này sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống cộng đồng; mỗi giai đoạn phát triển đều có những chủ trương mới, nhưng điểm chung là các quyết sách của Đảng và Nhà nước đều hướng đến lợi ích chung của đất nước và người dân.

Niềm tin vào sự đổi mới

Là một địa bàn thực hiện sáp nhập theo chủ trương mới, 2 thôn Nghĩa Sơn và Đông Hà, xã Cổ Lễ sẽ hợp nhất thành thôn Nghĩa Sơn với 746 hộ dân, hơn 3.000 nhân khẩu.

Hai thôn vốn có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, đời sống kinh tế, xã hội và sự gắn bó mật thiết trong sinh hoạt cộng đồng. Đây là nền tảng thuận lợi để quá trình sáp nhập nhận được sự đồng thuận của 100% số hộ dân tham gia lấy ý kiến.

Không chỉ tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, quá trình sắp xếp thôn, xóm tại Cổ Lễ còn ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Sau 26 năm làm công tác không chuyên trách tại thôn, trải qua nhiều chức vụ như Bí thư, Trưởng thôn, trước khi thực hiện sáp nhập, ông Bùi Xuân Diện, Bí thư Chi bộ thôn Đông Hà, xã Cổ Lễ đã tự nguyện xin nghỉ công tác.

Ông Diện chia sẻ, ông đã chứng kiến những thay đổi của địa phương, được cống hiến, được bà con tin tưởng giao phó trách nhiệm, đó là niềm vinh dự rất lớn. Khi địa phương thực hiện việc sáp nhập thôn, xóm theo chủ trương mới, ông đã xin thôi công tác. Đây là quyết định xuất phát từ sự đồng thuận với tinh thần đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân góp phần giúp quá trình sắp xếp diễn ra thuận lợi.

Ông Hoàng Văn Đoan, tổ dân phố 1 Lương Xá, phường Đông A (Ninh Bình) hy vọng việc sắp xếp sẽ mở ra không gian kết nối giữa các cộng đồng dân cư. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Cán bộ phường Đông A (Ninh Bình) đến nhà người dân để tuyên truyền về phương án sắp xếp tổ dân phố. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Ông Hoàng Thế Hòe, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông A (Ninh Bình) khẳng định sau sắp xếp các tổ dân phố, trên địa bàn có dư địa để phát huy thế mạnh kinh tế, văn hóa-xã hội. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Ông khẳng định, dù không còn trực tiếp đảm nhiệm công việc tại thôn, ông vẫn sẽ luôn dõi theo, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm khi cần và tiếp tục đóng góp trong khả năng. Ông tin tưởng tập thể cán bộ mới sẽ đoàn kết, phát huy năng lực, mang đến những cách làm mới, hiệu quả hơn, xây dựng thôn ngày càng phát triển, đời sống của bà con ngày càng được nâng cao, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Sau sắp xếp, các thôn, tổ dân phố mới ở Ninh Bình được mở rộng quy mô, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ngày càng cao, đòi hỏi là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xử lý công việc trên các nền tảng điện tử.

Tại xã Nam Đồng, sau sắp xếp xã còn 11 thôn với 33 cán bộ không chuyên trách tiếp tục đảm nhận công tác tại thôn mới. Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Đồng cho biết xã đã rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ người hoạt động không chuyên trách làm cơ sở bố trí, sử dụng phù hợp sau sắp xếp. Việc lựa chọn, bố trí cán bộ theo đúng quy định, ưu tiên những người có năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với các thôn mới có quy mô trên 1.000 hộ dân, xã sẽ nghiên cứu, xây dựng phương án bố trí bổ sung người hoạt động không chuyên trách phù hợp, nhằm đáp ứng khối lượng công việc, bảo đảm công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân tại các đơn vị hành chính sau sáp nhập được thông suốt, hiệu quả.

Mở rộng không gian, lan tỏa phong trào

Cán bộ phường Đông A (Ninh Bình) đến nhà người dân để tuyên truyền về phương án sắp xếp tổ dân phố. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Người dân trong tỉnh Ninh Bình cho rằng, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống cộng đồng. Từ thực tế sinh hoạt, sản xuất và gắn bó với địa phương nhiều năm qua, nhân dân kỳ vọng việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố sẽ mở rộng không gian phát triển, phát huy tốt hơn nguồn lực, tăng cường sự đoàn kết, góp phần nâng cao chất lượng đời sống ở khu dân cư.

Tại phường Thiên Trường, thực hiện phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố, phường thành lập 15 tổ dân phố mới trên cơ sở sáp nhập 33 tổ dân phố hiện có. Bày tỏ sự đồng tình với phương án sắp xếp, ông Trần Hữu Anh, Bí thư Chi bộ tổ 9 Liên Hà 2 chia sẻ, mỗi giai đoạn phát triển đều có những chủ trương mới, nhưng điểm chung là các quyết sách của Đảng và Nhà nước đều hướng đến lợi ích chung của đất nước và người dân.

Trước đây, khi điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, phương tiện thông tin còn hạn chế, người dân chủ yếu tiếp cận chủ trương, chính sách thông qua các cuộc họp hoặc từ trưởng thôn, tổ trưởng dân phố. Vì vậy, việc chia nhỏ đơn vị dân cư cũng góp phần giúp thông tin được truyền đạt đầy đủ, kịp thời đến từng hộ dân.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã thay đổi. Sự phát triển của công nghệ số và các nền tảng truyền thông giúp người dân có thể tiếp cận thông tin chính thống nhanh chóng qua nhiều kênh khác nhau nên dù địa bàn quản lý rộng hơn nhưng thông tin được truyền tải kịp thời, thống nhất, người dân vẫn dễ dàng tiếp cận, nắm bắt và đồng thuận thực hiện...

Ông Hoàng Văn Đoan, tổ dân phố 1 Lương Xá, phường Đông A (Ninh Bình) hy vọng việc sắp xếp sẽ mở ra không gian kết nối giữa các cộng đồng dân cư. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Nhiều năm gắn bó với công tác mặt trận của tổ dân phố, ông Hoàng Văn Đoan, người dân tổ dân phố 1 Lương Xá, phường Đông A cho rằng, việc mở rộng quy mô thôn, tổ dân phố không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn mở ra không gian kết nối rộng lớn hơn giữa các cộng đồng dân cư.

Trước đây, mỗi thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ, các hoạt động chủ yếu diễn ra trong phạm vi hẹp nên cơ hội giao lưu, học hỏi giữa người dân ở các khu vực lân cận còn hạn chế. Khi được sáp nhập thành một đơn vị lớn hơn, khoảng cách giữa các cộng đồng dần được thu hẹp, tạo điều kiện để người dân trao đổi kinh nghiệm trong lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.

Không chỉ trong phát triển kinh tế, quy mô lớn hơn cũng tạo điều kiện để các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức bài bản và có sức lan tỏa rộng hơn. Theo nhiều người dân, khi cộng đồng được mở rộng, các hoạt động văn hóa có điều kiện lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Là cán bộ hội phụ nữ, bà Hoàng Thị Tuất, tổ dân phố 1 Lương Xá, phường Đông A nhìn nhận, hiện nay mỗi khu dân cư đều duy trì những hoạt động, phong trào dân vũ, văn nghệ, thể dục thể thao hay các hoạt động của hội, đoàn thể. Khi các tổ được sắp xếp lại quy mô lớn hơn, lực lượng tham gia đông hơn sẽ tạo điều kiện để các phong trào được tổ chức bài bản, sôi nổi và lan tỏa hơn, thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa các hộ dân và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông A Hoàng Thế Hòe cho biết, với phương án sắp xếp từ 26 tổ xuống còn 12 tổ dân phố, các tổ dân phố mới của phường có điều kiện phát huy tốt hơn sức mạnh cộng đồng, tổ chức hiệu quả phong trào thi đua, phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và những cuộc vận động ở khu dân cư; góp phần xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Tỉnh Ninh Bình thực hiện sáp nhập trên 4.400 thôn, tổ dân phố xuống còn hơn 1.700 đơn vị, số lượng người hoạt động không chuyên trách giảm được khoảng 21.760 người. Ước tính, mỗi năm tỉnh sẽ giảm gần 780 tỷ đồng từ ngân sách chi cho thôn, tổ dân phố, tạo nguồn lực để địa phương hoàn thành các mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh.

Đến thời điểm hiện tại, các thôn, tổ dân phố mới của tỉnh Ninh Bình đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Sự đồng thuận của người dân cùng tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ cơ sở đã tạo nền tảng quan trọng để việc sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm trên địa bàn diễn ra thuận lợi, đúng lộ trình.

Không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở, việc hình thành các đơn vị mới là tiền đề để các địa phương phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, phát triển./.

Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố: Khắc phục tình trạng manh mún, phân tán Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố nhằm hình thành các đơn vị có quy mô lớn, khắc phục tình trạng manh mún, phân tán; tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý cơ sở.