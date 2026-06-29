Đồng Nai: Đón đầu "kinh tế bạc," trọn vẹn an sinh xã hội

Đồng Nai là địa phương có gần 4,5 triệu dân và tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị hóa thuộc nhóm cao của cả nước, tuy nhiên hệ thống cơ sở dưỡng lão vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Với nhiều lợi thế về hạ tầng, y tế, mức sống và khả năng thu hút đầu tư, Đồng Nai được đánh giá có nhiều dư địa để phát triển mô hình viện dưỡng lão, mở ra cơ hội phát triển “kinh tế bạc” gắn với bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Cấp thiết xây dựng cơ sở dưỡng lão

Thực tế cho thấy, tại thành phố Đồng Nai, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và mức sống của người dân không ngừng được nâng cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc người cao tuổi theo hướng chuyên nghiệp ngày càng gia tăng.

Ở tuổi 71, bà Nguyễn Thị Đảng, ngụ phường Trảng Dài, hiện sống cùng gia đình người con trai. Dù được con cháu quan tâm, chăm sóc nhưng do công việc bận rộn, các thành viên thường xuyên vắng nhà nên phần lớn thời gian bà chỉ ở một mình.

Căn nhà rộng trở nên trống vắng, trong khi tuổi già lại cần có người trò chuyện, sẻ chia. Vì vậy, bà mong muốn có những cơ sở dưỡng lão đạt chuẩn, nơi người cao tuổi không chỉ được chăm sóc sức khỏe mà còn có môi trường sinh hoạt, giao lưu với những người cùng trang lứa để tuổi già thêm vui và ý nghĩa.

“Các con của tôi đã tham khảo các trung tâm chăm sóc người cao tuổi hiện có ở Đồng Nai, tuy nhiên vẫn chưa tìm được nơi ưng ý. Tôi mong muốn thành phố sớm đầu tư, xây dựng những viện dưỡng lão đạt chuẩn, ở đó có thể chăm sóc tốt cho người cao tuổi và tôi có được những người bạn để chia sẻ những cô đơn của tuổi già,” bà Nguyễn Thị Đảng chia sẻ.

Chăm sóc người cao tuổi. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Tổng Giám đốc Hệ thống dưỡng lão Diên Hồng Trần Thị Thúy Nga cho biết trong bối cảnh mô hình gia đình hạt nhân ngày càng phổ biến, nhu cầu phát triển các viện dưỡng lão đã trở nên cấp thiết.

Nhịp sống hiện đại khiến con cháu phải dành phần lớn thời gian cho công việc và cuộc sống, vì vậy việc chăm sóc người cao tuổi tại gia đình gặp nhiều hạn chế. Các viện dưỡng lão không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe mà còn tạo môi trường để người cao tuổi được giao lưu với những người cùng trang lứa, chăm sóc đời sống tinh thần, kết nối xã hội và sống vui, sống khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.

Theo Sở Y tế thành phố, Đồng Nai hiện có 21 cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập chăm sóc gần 1.800 người cao tuổi; 1 viện dưỡng lão hoạt động theo mô hình doanh nghiệp thu phí 100%.

Tuy nhiên, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi chuyên biệt, khép kín và hiện đại trên địa bàn còn rất hạn chế cả về số lượng và quy mô. Trong khi đó, Đồng Nai đang chịu áp lực của quá trình già hóa dân số và quy mô gia đình truyền thống đang thu hẹp, nhu cầu về mô hình dưỡng lão chất lượng cao gắn với dịch vụ y tế và chăm sóc tinh thần đang gia tăng mạnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai Phạm Thị Mai Hương cho hay, mục tiêu chiến lược hiện nay của thành phố là huy động nguồn lực tư nhân để phát triển hệ thống dưỡng lão hiện đại, đa chức năng, qua đó giảm tải cho hệ thống công lập và tạo thêm lựa chọn an dưỡng chất lượng cho người cao tuổi.

Theo bà Phạm Thị Mai Hương, thành phố đang mở rộng cửa chào đón và cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.

Với nền tảng quy hoạch rõ ràng, chính sách ưu đãi vượt trội và đặc biệt là sự đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, Đồng Nai kỳ vọng sẽ sớm hình thành hệ thống dưỡng lão hiện đại, chất lượng cao, không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số mà còn mở ra một lĩnh vực đầu tư giàu tiềm năng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững địa phương trong những năm tới.

Nhiều dư địa phát triển

Với quy mô dân số lớn, tốc độ già hóa dân số ngày càng rõ nét, mức sống người dân không ngừng được nâng cao cùng hạ tầng y tế và giao thông ngày càng hoàn thiện, địa phương được đánh giá có nhiều dư địa để phát triển hiệu quả mô hình dưỡng lão chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội và đón đầu xu hướng phát triển "kinh tế bạc."

Thành phố Đồng Nai đang tích cực kêu gọi các nhà đầu tư tham gia phát triển hệ thống viện dưỡng lão trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Long cho biết: Địa phương hiện có nhiều lợi thế để phát triển các cơ sở dưỡng lão như khí hậu ôn hòa, môi trường trong lành, hạ tầng giao thông đồng bộ, mạng lưới y tế thuận lợi và quỹ đất sạch đã được quy hoạch.

Phường đã dành nhiều khu đất có diện tích từ 5-10ha, thậm chí khoảng 22ha tại một số khu vực để kêu gọi đầu tư, đồng thời định hướng phát triển các không gian chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng và phục hồi chức năng cho người cao tuổi, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai các dự án dưỡng lão chất lượng cao.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn, chăm sóc người cao tuổi là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước và địa phương đặc biệt quan tâm.

Hiện thành phố có gần 700.000 người cao tuổi trên tổng số khoảng 4,5 triệu dân và tỷ lệ già hóa dân số đang tăng nhanh. Vì vậy, thành phố xác định phát triển các cơ sở dưỡng lão không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn mở ra dư địa phát triển "kinh tế bạc", tạo động lực tăng trưởng mới.

Thành phố đang tích cực thu hút các nhà đầu tư thông qua việc giới thiệu nhiều vị trí quy hoạch phù hợp để phát triển các cơ sở dưỡng lão. Đến nay, Đồng Nai đã công bố 9 địa điểm kêu gọi đầu tư và nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, mở ra cơ hội hình thành các trung tâm dưỡng lão và dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thời gian tới.

Đánh giá về tiềm năng phát triển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho rằng, địa phương có nhiều lợi thế với hệ thống cơ sở y tế, quỹ đất và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Bên cạnh 21 cơ sở bảo trợ xã hội hiện có, thành phố sẽ thí điểm phát triển thêm các mô hình chăm sóc bán trú tại trạm y tế; tận dụng các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính để phục vụ chăm sóc người cao tuổi.

Đồng Nai cũng định hướng phát triển các khu dưỡng lão kết hợp nghỉ dưỡng tại những khu vực có cảnh quan đẹp như hồ Trị An, khu vực núi Bà Rá và vùng rừng Chiến khu Đ.

Đối với nguồn nhân lực, thành phố hiện có Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai với khả năng đào tạo đội ngũ nhân viên y tế đáp ứng cả về số lượng và chất lượng. Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo, đặt hàng đào tạo, điều chỉnh chương trình phù hợp với nhu cầu thực tế của các đơn vị nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi./.

Thúc đẩy mô hình viện dưỡng lão: Động lực mới cho "kinh tế bạc" Viện dưỡng lão được xem là mô hình quan trọng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi, đồng thời mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế-xã hội.