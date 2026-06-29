Phú Thọ: Rà soát nhu cầu đầu tư giai đoạn mới các chương trình mục tiêu quốc gia

Trong 6 tháng đầu năm 2026, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội sau hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Phú Thọ tiếp tục dành sự quan tâm đối với công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nền tảng cho phát triển bền vững trên địa bàn.

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định.

Các chương trình, chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được triển khai đồng bộ; trong đó trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn.

Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2026-2030, đồng thời công bố danh sách các xã khu vực 1, 2, 3; các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030, làm căn cứ quan trọng để xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

Đáng chú ý, chính sách đặc thù phát triển kinh tế-xã hội đối với đồng bào dân tộc Mông tại xã Pà Cò, địa bàn huyện Mai Châu cũ của tỉnh Phú Thọ tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã nghiệm thu, bàn giao và thanh toán nguồn vốn cho 8 công trình phục vụ trực tiếp đời sống người dân, góp phần từng bước cải thiện hạ tầng thiết yếu tại khu vực đặc biệt khó khăn.

Song song với đó, địa phương đang tích cực rà soát nhu cầu đầu tư cho giai đoạn mới của các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2035, bảo đảm việc phân bổ nguồn lực sát với nhu cầu thực tiễn, tránh dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường theo hướng chủ động, chặt chẽ nhưng bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân theo đúng quy định pháp luật.

Tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đối với Công giáo Việt Nam giai đoạn 2026-2034; triển khai chỉ đạo đối với hoạt động của đạo Tin lành trong tình hình mới và tăng cường quản lý các hiện tượng tín ngưỡng mới phát sinh trên địa bàn.

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai Đề án nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2026-2030; đồng thời ban hành kế hoạch quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.

Việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động tôn giáo được thực hiện đúng quy định; công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tiếp tục được đẩy mạnh, qua đó không để phát sinh các vụ việc phức tạp hoặc hình thành điểm nóng liên quan đến tôn giáo trên địa bàn.

Trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác thăm hỏi, động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu; qua đó tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Theo ghi nhận của địa phương, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh hiện diễn ra ổn định, thuần túy, không xuất hiện biểu hiện cực đoan hay lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền trái pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Việc duy trì ổn định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và bảo đảm hài hòa đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đang tiếp tục trở thành nền tảng quan trọng để Phú Thọ giữ vững ổn định xã hội, tăng cường đoàn kết cộng đồng và tạo động lực cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới sau hợp nhất./.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 Thủ tướng yêu cầu các cơ quan phải dành thời gian tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên và liên tục; phân công trách nhiệm cụ thể gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

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