Hiệp hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Mỹ chuyển sang mô hình VPS 2.0

Với việc công bố mô hình tổ chức, hoạt động mới, Hiệp hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Mỹ (VPS) đánh dấu bước chuyển mình quan trọng sau 13 năm hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả kết nối cộng đồng chuyên gia, sinh viên và tăng cường hợp tác Việt Nam-Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tầm nhìn mới của VPS (VPS 2.0) được xây dựng trên ba nguyên tắc cốt lõi gồm tạo giá trị cho cộng đồng, thúc đẩy mô hình lãnh đạo phân quyền và hỗ trợ các cá nhân, nhóm hành động tạo tác động tích cực.

Điểm mới đáng chú ý là việc thành lập Hội đồng Cố vấn quy tụ các chuyên gia, nhà lãnh đạo uy tín trong các lĩnh vực ngoại giao, học thuật, kinh doanh và cộng đồng nhằm định hướng chiến lược cho các hoạt động của hội.

Phát biểu tại lễ ra mắt VPS 2.0 được tổ chức theo hình thức trực tuyến mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho biết tầm nhìn này phù hợp với phạm vi ngày càng mở rộng của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Mỹ, trong đó ngày càng nhấn mạnh đến khoa học và công nghệ, các ngành công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và kinh tế số bên cạnh các trụ cột hợp tác truyền thống.

Theo Đại sứ, tầm nhìn này cũng hỗ trợ chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam, trong đó đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trọng tâm của tăng trưởng; coi đội ngũ chuyên gia người Việt ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược; đồng thời ưu tiên củng cố mạng lưới toàn cầu của trí thức và chuyên gia Việt Nam nhằm góp phần lan tỏa các giá trị và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Sự kiện ra mắt VPS 2.0 đã thu hút sự tham gia của gần 600 đại biểu là các nhà ngoại giao, học giả, doanh nhân, chuyên gia công nghệ, y tế và lãnh đạo cộng đồng từ Mỹ, Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Cùng với việc nâng cao năng lực vận hành, VPS cũng giới thiệu loạt sáng kiến chiến lược mới tập trung vào phát triển lãnh đạo, cố vấn nghề nghiệp, kết nối chuyên gia, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Một dấu mốc quan trọng khác là việc VPS công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và giáo dục đại học.

Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội kết nối cho sinh viên, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia của hai nước.

Lễ ra mắt VPS 2.0 được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 1/6/2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ sự kiện, VPS cũng phát động chiến dịch gây quỹ để tăng cường năng lực vận hành, phát triển lãnh đạo, hỗ trợ sinh viên, mở rộng các chương trình cố vấn, tăng cường kết nối chuyên môn và triển khai các sáng kiến mới nhằm củng cố quan hệ Việt Nam-Mỹ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tiến sỹ Huỳnh Thế Du, Chủ tịch Hội đồng Điều hành VPS cho biết sự chuyển mình lên phiên bản VPS 2.0 là để đáp ứng đòi hỏi của thời đại số và xu thế hội nhập toàn cầu.

Hệ sinh thái kết nối thông minh bao gồm chuyển đổi phương thức hoạt động truyền thống sang mô hình mạng lưới tri thức tích hợp, tối ưu hóa việc chia sẻ cơ hội nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp giữa Việt Nam và Mỹ.

Theo Tiến sỹ Huỳnh Thế Du, hướng tới tương lai, VPS 2.0 tập trung toàn lực vào bốn trụ cột hành động trọng tâm là phát triển mạng lưới tri thức chuyên sâu, đổi mới và ứng dụng công nghệ, ươm mầm và hỗ trợ tài năng, và đưa văn hóa Việt Nam ra toàn cầu, đặc biệt là ở Mỹ./.

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