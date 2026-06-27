Theo phóng viên TTXVN tại Prague, Festival văn hóa “Rực rỡ Việt Nam” diễn ra từ ngày 26-28/6 tại Trung tâm Văn hóa Zahrada (KC Zahrada, Prague 11, Cộng hòa Séc) dự kiến thu hút gần 2.000 lượt khách tham dự, chủ yếu là người Séc và cộng đồng quốc tế.

Sự kiện do Hiệp hội Movaland và Hiệp hội ART SPACE phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của chính quyền Quận Praha 11, với sự tham gia của hơn 50 bạn trẻ người Việt và gốc Việt đến từ nhiều quốc gia trên thế giới cùng các bạn trẻ đang sinh sống tại Cộng hòa Séc.

Với chủ đề giới thiệu một Việt Nam trẻ trung, năng động nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa, festival mang đến chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa triển lãm, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và điện ảnh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới công chúng Séc và bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn đầu tiên của chương trình là triển lãm ảnh “Việt Nam 5 giác quan," quy tụ tác phẩm của nhiều nhiếp ảnh gia trẻ, tái hiện sinh động vẻ đẹp của Việt Nam thông qua con người, ẩm thực đường phố, phong tục tập quán và nhịp sống đời thường.

Bên cạnh đó là không gian trải nghiệm văn hóa dành cho mọi lứa tuổi, nơi khách tham quan có cơ hội tìm hiểu các làng nghề truyền thống của Việt Nam như quạt giấy Chàng Sơn, chuồn chuồn tre Thạch Xá, tranh dân gian Đông Hồ, đồng thời trực tiếp làm những sản phẩm thủ công nhỏ lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam như móc khóa nón lá. Khu vực trò chơi dân gian với các hoạt động như tô màu chuồn chuồn tre, trò chơi tôm cua cá cọp... cũng thu hút đông đảo trẻ em và các gia đình tham gia.

Ẩm thực Việt Nam là một trong những nội dung nổi bật của festival với sự góp mặt của 8 nghệ nhân ẩm thực hàng đầu Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội We Love Phở. Các nghệ nhân không chỉ giới thiệu nhiều món ăn truyền thống mà còn chia sẻ những câu chuyện về văn hóa, ký ức và đời sống gắn liền với ẩm thực Việt Nam. Đặc biệt, lần đầu tiên tại châu Âu, 8 nghệ nhân đã cùng thực hiện màn cuốn nem dài 10m, tạo nên điểm nhấn độc đáo, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan và góp phần quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Song song với các hoạt động văn hóa và ẩm thực là chương trình nghệ thuật "Sắc màu Việt Nam" với sự tham gia của gần 100 bạn trẻ người Việt và gốc Việt đến từ Việt Nam, Cộng hòa Séc và nhiều quốc gia khác. Các tiết mục được xây dựng trên chất liệu văn hóa truyền thống nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, tạo nên không khí trẻ trung, sôi động.

Ngày 28/6, màn diễu hành Việt phục sẽ trở thành điểm nhấn của festival khi giới thiệu vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử. Hoạt động không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc mà còn thể hiện cách thế hệ trẻ kể câu chuyện về lịch sử và bản sắc Việt Nam bằng hình thức gần gũi, sáng tạo, dễ tiếp cận với công chúng quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên Ban hành chính Quận Praha 11 Jiri Dohnal cảm ơn ban tổ chức đã lựa chọn Praha 11 làm địa điểm tổ chức festival quảng bá văn hóa Việt Nam. Ông cho biết bản thân từng có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam nên có nhiều tình cảm và sự gắn bó với văn hóa cũng như ẩm thực Việt Nam.

Nhiều em nhỏ hào hứng khám phá văn hóa Việt qua tại các quầy hàng. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Phạm Anh Thư, Hiệu trưởng Trường Olym School tại Prague, đánh giá cao tinh thần trẻ trung, hiện đại của chương trình. Theo bà, đây là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt khi không chỉ thu hút giới trẻ mà còn khiến nhiều khán giả lớn tuổi hào hứng đứng dậy vỗ tay và hòa mình vào các tiết mục biểu diễn.

Trong khi đó, ông Milos Kusy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Séc-Việt, bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sức sống và sự nhiệt huyết của thế hệ trẻ người Việt. Ông cho rằng điều đáng quý là thế hệ thứ hai của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc vẫn gìn giữ cội nguồn và các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tự tin giới thiệu những giá trị đó đến với công chúng Séc, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa hai dân tộc.

Điểm mới của festival năm nay là liên hoan phim tài liệu "Viet Culture in Motion," lần đầu tiên giới thiệu tới khán giả Prague các bộ phim tài liệu ngắn về văn hóa Việt Nam do các nhà làm phim trẻ, trong đó có nhiều tác giả dưới 18 tuổi, thực hiện. Những tác phẩm này góp phần khắc họa một Việt Nam đa chiều, giàu bản sắc và đang không ngừng chuyển mình trong đời sống hiện đại.

Đại diện Ban tổ chức cho biết trong 3 ngày diễn ra sự kiện, festival dự kiến đón gần 2.000 lượt khách, chủ yếu là người Séc. Sự hưởng ứng tích cực của công chúng cho thấy sức lan tỏa của những sáng kiến do thế hệ trẻ người Việt thực hiện, qua đó giới thiệu hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế. Festival được tổ chức hoàn toàn phi lợi nhuận; một phần kinh phí thu được từ chương trình sẽ được dành để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam./.

Văn hóa và ẩm thực Việt Nam gây ấn tượng tại Cộng hòa Séc Gian hàng Việt Nam nổi bật với những món ăn truyền thống đậm hương vị quê hương như nem rán, tôm chiên, bánh rán cùng nhiều sản phẩm đặc trưng của các vùng miền.