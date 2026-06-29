Hình ảnh mô phỏng Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Video giới thiệu tổng quan về định hướng phát triển không gian, kinh tế-xã hội và tầm nhìn dài hạn của Thủ đô trong giai đoạn mới.

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Sáng 29/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Không chỉ công bố một tầm nhìn phát triển dài hạn, sự kiện còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong huy động các nguồn lực chiến lược, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Quy hoạch thế kỷ của Hà Nội được định hình dựa trên mô hình cấu trúc trọng điểm: 9 cực phát triển tạo các vùng lõi kinh tế chuyên biệt để kích hoạt tiềm năng của từng địa phương; 9 trung tâm lớn gồm hệ thống trung tâm dịch vụ, tài chính, khoa học công nghệ và văn hóa tầm cỡ quốc tế; 9 trục động lực là các hành lang kinh tế kết nối nội đô và xuyên vùng.

Cùng với đó là thay đổi tư duy quản lý không gian để giải quyết triệt để các vấn đề của đô thị nén hiện tại:

Phát triển đa cực, đa trung tâm : Chuyển đổi từ mô hình đơn tâm sang đa trung tâm để giảm tải áp lực cho vùng lõi lịch sử.

: Chuyển đổi từ mô hình đơn tâm sang đa trung tâm để giảm tải áp lực cho vùng lõi lịch sử. Chùm đô thị hướng tâm : Kết nối khu vực đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh thông qua các vành đai giao thông đồng bộ.

: Kết nối khu vực đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh thông qua các vành đai giao thông đồng bộ. Trục sông Hồng là trung tâm : Lấy dòng sông Hồng làm trục cảnh quan chủ đạo, phát triển hành lang xanh dài 150 km theo dòng chảy.

: Lấy dòng sông Hồng làm trục cảnh quan chủ đạo, phát triển hành lang xanh dài 150 km theo dòng chảy. Đô thị ngầm và Metro : Khai thác tối đa không gian ngầm, đồng thời lấy giao thông công cộng định hướng phát triển đô thị (TOD) làm động lực cốt lõi.

: Khai thác tối đa không gian ngầm, đồng thời lấy giao thông công cộng định hướng phát triển đô thị (TOD) làm động lực cốt lõi. Giãn dân và di dời: Thực hiện kế hoạch di dời các cơ quan hành chính công, giãn hơn 860.000 dân ra khỏi khu vực nội đô chật chội./.

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