Tây Ninh xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân, đẩy nhanh quá trình đối chiếu

Từ ngày 5-11/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, việc triển khai đợt cao điểm phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đúng đối tượng, đúng quy trình và lộ trình đề ra; huy động sự tham gia của các sở, ngành, địa phương trong rà soát, cập nhật thông tin, tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sỹ tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm ADN.

Toàn bộ quá trình triển khai phải bảo đảm chính xác, khoa học, đồng bộ về giải pháp kỹ thuật, an toàn và bảo mật thông tin; tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình đối chiếu so sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình sau nhiều năm tìm kiếm người thân đã hy sinh; tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với công tác "Đền ơn đáp nghĩa," tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm chính xác, khoa học, an toàn, bảo mật thông tin; phấn đấu thu nhận mẫu đạt 70% số thân nhân đủ điều kiện đã được cập nhật trên hệ thống, tối đa hai thân nhân đối với mỗi liệt sỹ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì triển khai kế hoạch; phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, xác minh, cập nhật thông tin liệt sỹ và thân nhân; tổ chức thu nhận, tích hợp dữ liệu ADN phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ chưa đủ thông tin.

Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp bảo đảm kinh phí; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sỹ tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm ADN; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện, điều kiện y tế và tổ chức thu nhận mẫu an toàn, đúng quy trình, tạo thuận lợi cho người dân, nhất là các trường hợp cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được thực hiện đối với thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính theo thứ tự ưu tiên.

Đối với liệt sỹ nam, ưu tiên mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em cùng mẹ, bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ, tiếp đến là con của chị, em gái mẹ và con của chị, em gái liệt sỹ.

Đối với liệt sỹ nữ, đối tượng ưu tiên gồm mẹ đẻ, con đẻ, cháu ngoại, anh chị em cùng mẹ và các thân nhân theo dòng mẹ.

Các điểm thu nhận mẫu được bố trí tại Ủy ban Nhân dân các xã, phường được lựa chọn.

Đối với thân nhân cao tuổi, sức khỏe yếu, bệnh tật hoặc gặp khó khăn trong đi lại, các đoàn công tác sẽ tổ chức lấy mẫu lưu động tại gia đình hoặc bố trí phương tiện đưa đón đến điểm lấy mẫu, bảo đảm mọi trường hợp đủ điều kiện đều có cơ hội tham gia.

Các địa phương sẽ tiếp tục khảo sát, xác minh và cập nhật đầy đủ thông tin về liệt sỹ, thân nhân vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phần mềm chuyên ngành, tạo cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác giám định, đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin./.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

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