Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Kiến tạo nền hành chính phục vụ, lấy hiệu quả làm thước đo

Trong không khí của những ngày tháng Sáu lịch sử, khi cả nước đang hướng tới những mục tiêu chiến lược của kỷ nguyên vươn mình, Thủ đô Hà Nội một lần nữa khẳng định vai trò hạt nhân, vị thế đầu tàu bằng một bản quy hoạch mang tính thời đại.

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ngày 29/6, thông điệp về một "Hà Nội hành động" đã được lan tỏa mạnh mẽ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng khẳng định Thủ đô kiên định xây dựng nền hành chính kiến tạo và phục vụ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo năng lực của bộ máy, quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”

Đòn bẩy thể chế và hạ tầng chiến lược mở đường cho sự bứt phá

Nhấn mạnh Hà Nội đang đứng trước một thời điểm mang tính bước ngoặt lịch sử, Chủ tịch Vũ Đại Thắng chia sẻ Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm không đơn thuần là một bản vẽ kỹ thuật về không gian đô thị, mà là một cương lĩnh phát triển toàn diện, xác lập định hướng dài hạn để đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính và kết nối quốc tế. Sự hội tụ của "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" được thể hiện rõ nét khi bản quy hoạch đi kèm với những nền tảng thể chế vững chắc. Đó là Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và đặc biệt là Luật Thủ đô năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng khẳng định Thủ đô kiên định xây dựng nền hành chính kiến tạo và phục vụ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Theo ông Vũ Đại Thắng, Luật Thủ đô là "chìa khóa" mở ra những cơ chế phân cấp, phân quyền và chính sách đặc thù vượt trội. Điều này cho phép Thành phố chủ động hơn trong việc huy động nguồn lực, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và tạo ra một môi trường pháp lý minh bạch, có khả năng dự báo cao. Đây là lợi thế cạnh tranh đặc biệt mà không phải địa phương nào cũng có được.

Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm là một cương lĩnh phát triển toàn diện, xác lập định hướng dài hạn để đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính và kết nối quốc tế.

Cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm,” lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Bên cạnh đòn bẩy thể chế, hạ tầng chiến lược được xác định là một trong những đột phá ưu tiên hàng đầu. Thành phố đang triển khai khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay để giải quyết các "điểm nghẽn" kinh niên. Ngay trước thềm hội nghị, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, đánh dấu bước chuyển mình sang mô hình đô thị hiện đại theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Hệ thống các đường vành đai, cầu vượt sông Hồng và các trục giao thông hướng tâm đang được đẩy nhanh tiến độ, không chỉ để giải tỏa áp lực giao thông mà còn nhằm mở rộng không gian phát triển, hình thành các cực tăng trưởng mới.

Chủ tịch Thành phố cũng khẳng định việc tập trung nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và các lĩnh vực an sinh như giáo dục, y tế chính là cách Hà Nội chuyển mạnh tư duy từ "đầu tư công theo sau" sang "đầu tư công dẫn dắt đầu tư xã hội." Khi hạ tầng hoàn thiện, các dòng vốn đầu tư chất lượng cao sẽ tự khắc tìm đến, tạo ra giá trị thặng dư bền vững cho Thủ đô.

Thành phố đang triển khai khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay để giải quyết các "điểm nghẽn" kinh niên. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Đổi mới quản trị: Chuyển tư duy quản lý sang tư duy phục vụ

Một trong những nội dung trọng tâm được nhấn mạnh tại hội nghị là sự thay đổi căn bản trong phương thức quản trị của bộ máy chính quyền. Hà Nội xác định rõ một bản quy hoạch dù tầm cỡ đến đâu cũng chỉ có giá trị khi năng lực thực thi của chính quyền tương xứng. Theo đó, Thành phố đang quyết liệt xây dựng nền hành chính kiến tạo, liêm chính và chuyên nghiệp. Tại đây, hiệu quả thực thi được đặt lên hàng đầu và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo năng lực của toàn bộ máy.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng khẳng định quan điểm: “Đối với doanh nghiệp, thời gian cũng chính là nguồn lực và là chi phí.” Do đó, ông nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính tại Hà Nội không còn là những khẩu hiệu chung chung mà được cụ thể hóa bằng phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả. Việc số hóa và chuẩn hóa các quy trình thủ tục không chỉ giúp giảm chi phí tuân thủ mà còn loại bỏ những rủi ro cho nhà đầu tư, tạo dựng một môi trường kinh doanh thông thoáng và công bằng.

Thành phố đang quyết liệt xây dựng nền hành chính kiến tạo, liêm chính và chuyên nghiệp. Tại đây, hiệu quả thực thi được đặt lên hàng đầu và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo năng lực của toàn bộ máy.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan khu trưng bày tại Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ngày 29/6. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Minh chứng cho sức sống của tư duy mới này chính là những con số "biết nói" về tình hình kinh tế-xã hội. Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đã vượt qua nhiều thách thức để đạt quy mô GRDP gần 1,6 triệu tỷ đồng, đóng góp hơn 12% GDP cả nước. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố với 138 dự án trong nước được quyết định chủ trương đầu tư, tổng vốn khoảng 3,6 triệu tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 3,2 tỷ USD, đưa Hà Nội vững vàng trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Tuy nhiên, Hà Nội không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. Chủ tịch Thành phố khẳng định Thủ đô sẽ không đánh đổi môi trường, văn hóa hay chất lượng sống của người dân để lấy những con số tăng trưởng đơn thuần. Thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có hàm lượng khoa học công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và công nghiệp văn hóa. Những dự án về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và năng lượng sạch đang được tạo điều kiện tối đa để hình thành nên những chuỗi giá trị mới.

Thông qua việc công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư tại hội nghị, Hà Nội gửi đi một thông điệp cầu thị và chân thành. Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành thực chất, lắng nghe và giải quyết kịp thời mọi khó khăn của nhà đầu tư. Đối với các dự án trọng điểm, lãnh đạo Thành phố sẽ trực tiếp theo dõi và đôn đốc, đảm bảo tinh thần “đã nói là làm” được quán triệt xuyên suốt từ cấp thành phố đến cơ sở.

Hành trình 100 năm tới của Thủ đô đang bắt đầu bằng những bước đi vững chãi của ngày hôm nay. Với sự đồng thuận của Nhân dân, sự tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp và quyết tâm chính trị cao nhất, Hà Nội đang hiện thực hóa khát vọng trở thành một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, một cực tăng trưởng năng động không chỉ của Việt Nam mà còn của cả khu vực. Như lời kết của người đứng đầu chính quyền Thành phố, mỗi dự án thành công hôm nay chính là một viên gạch xây nên diện mạo của Thủ đô trong tương lai, đóng góp thiết thực vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam./.

Hà Nội đang hiện thực hóa khát vọng trở thành một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, một cực tăng trưởng năng động không chỉ của Việt Nam mà còn của cả khu vực. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Hà Nội công bố Quy hoạch tầm nhìn 100 năm và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư Quy hoạch 100 năm xác định không gian phát triển "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm," lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái-văn hóa, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.