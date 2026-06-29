Hà Tĩnh: Vượt nắng mưa, tăng tốc xây trường nội trú liên cấp vùng biên

Chỉ còn khoảng 2 tháng trước thời điểm dự kiến bàn giao, không khí thi công tại các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1 và Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đang diễn ra khẩn trương.

Trên các công trường, hơn 350 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục nhiều ca trong ngày, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đưa vào sử dụng trước năm học mới.

Vượt nắng nóng, tăng ca để bù tiến độ

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1) có tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng, quy mô 31 lớp học.

Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 61% giá trị hợp đồng, giá trị giải ngân đạt hơn 73 tỷ đồng, tương đương 52% tổng mức đầu tư. Hiện công trường duy trì 161 cán bộ, kỹ sư và công nhân, trong đó có 154 công nhân trực tiếp thi công.

Để bù tiến độ, nhà thầu bố trí làm việc cả ban ngày và ban đêm. Nhiều cấu kiện như cửa đi, cửa sổ, xà gồ mái đã được gia công hoàn chỉnh tại xưởng và sẵn sàng lắp đặt khi các hạng mục đủ điều kiện.

Ông Nguyễn Văn Tiền, Chỉ huy trưởng Công ty FCI Việt Nam, cho biết đơn vị đang huy động khoảng 150 công nhân, tổ chức thi công 3 ca mỗi ngày với mục tiêu hoàn thành cơ bản các hạng mục trước ngày 30/8, kịp phục vụ năm học mới.

Thời tiết nắng nóng, mưa thất thường cùng giá vật liệu xây dựng tăng cao là những khó khăn lớn trong quá trình thi công. Để hạn chế ảnh hưởng, nhà thầu đã chủ động chuẩn bị nguồn vật tư, điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp với điều kiện thời tiết. Công nhân bắt đầu làm việc từ 5 giờ sáng, nghỉ vào thời điểm nắng gắt, sau đó tiếp tục thi công từ chiều đến khuya.

Công trường trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê trong giai đoạn nước rút. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Đến nay, ba khối nhà học chính đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Các hạng mục ốp lát, sơn bả, hoàn thiện khuôn viên đang được triển khai đồng loạt. Riêng khu nhà ăn do được bàn giao mặt bằng muộn nên chậm hơn kế hoạch, nhà thầu đang tập trung nhân lực và thiết bị để bù tiến độ.

“Trong tuần này chúng tôi tiếp tục huy động nhân công từ các tỉnh phía Bắc. Dự kiến sẽ có trên 200 công nhân để triển khai đồng loạt các hạng mục còn lại,” ông Nguyễn Văn Tiền cho biết thêm.

Tại công trường Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê (xã Hương Khê), hơn 220 cán bộ, kỹ sư và công nhân đang chia thành nhiều tổ, triển khai đồng loạt từ khối lớp học, nhà bộ môn đến sân trường và hệ thống thoát nước.

Theo ông Lê Văn Phòng, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Cơ giới xây lắp (MCS), nhà thầu đã chuẩn bị đầy đủ phương án cho giai đoạn nước rút. Đơn vị chủ động điều chỉnh kế hoạch thi công theo điều kiện thời tiết. Những công việc ngoài trời được ưu tiên thực hiện vào sáng sớm và cuối buổi chiều. Khi mưa hoặc nắng gắt, các tổ đội chuyển sang thi công trong các khối nhà đã có mái che nhằm hạn chế thời gian gián đoạn.

“Đối với khối lượng còn lại, chúng tôi đã lên kế hoạch cụ thể, tiếp tục mở thêm các mũi thi công và kéo dài thời gian làm việc buổi tối từ 1,5-2,5 giờ để bảo đảm tiến độ mà vẫn giữ sức khỏe cho người lao động."

Tiến độ đi cùng chất lượng

Không chỉ tập trung đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị thi công và tư vấn giám sát còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình.

Ông Lê Viết Tăng, đại diện đơn vị tư vấn giám sát Liên danh Vinasin-Hùng Mạnh, cho biết đơn vị bố trí 6 cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát tại Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê để giám sát từng khu vực thi công. Mỗi hạng mục chỉ được chuyển sang bước tiếp theo sau khi hoàn thành công tác kiểm tra, nghiệm thu và thí nghiệm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

“Bất kỳ hạng mục nào chưa đáp ứng yêu cầu đều được yêu cầu xử lý ngay, không để tồn tại kéo dài, nhằm bảo đảm công trình đạt chất lượng, an toàn và tính thẩm mỹ khi đưa vào sử dụng," ông Lê Viết Tăng cho biết.

Theo đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, phần thô của cả hai dự án cơ bản đã hoàn thành và đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị áp dụng phương thức thi công cuốn chiếu, hoàn thiện đến đâu triển khai ngay các công đoạn tiếp theo như: sơn bả, ốp lát, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện hạ tầng đến đó.

Cùng với việc kiểm soát tiến độ theo ngày, tuần và tháng, chủ đầu tư thường xuyên phối hợp tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực và vật tư để không làm gián đoạn thi công.

Đơn vị thi công tăng ca, tăng kíp nhằm bảo đảm tiến độ công trình. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Ông Phan Quốc Bảo, Trưởng phòng Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ ngay từ đầu, chủ đầu tư đã xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh nhằm phục vụ con em vùng biên. Vì vậy, toàn bộ các khâu từ thiết kế, lựa chọn nhà thầu đến tổ chức thi công đều được chỉ đạo quyết liệt.

“Chúng tôi không chờ hoàn thành toàn bộ phần xây dựng mới chuyển sang hoàn thiện mà tổ chức thi công cuốn chiếu, triển khai đồng thời nhiều hạng mục để rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình," ông Phan Quốc Bảo nói

Với việc huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật tư cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát, các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại Sơn Kim 1 và Hương Khê đang bước vào giai đoạn nước rút; qua đó, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2026, góp phần mang đến những ngôi trường khang trang, hiện đại cho học sinh vùng biên Hà Tĩnh trong năm học mới./.

Hoàn thành trường nội trú liên cấp: Diện mạo mới cho giáo dục vùng biên Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng, trong giai đoạn 1, tỉnh đầu tư xây dựng 11 trường nội trú liên cấp với tổng vốn hơn 1.737 tỷ đồng.

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