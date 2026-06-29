Thái Nguyên khởi công 6 dự án nhà ở xã hội để bán và cho thuê

Sáng 29/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các chủ đầu tư tổ chức khởi công 6 dự án nhà ở xã hội để bán và cho thuê.

Các dự án có quy mô 5.980 căn, trong đó có 496 căn nhà ở cho thuê, gồm: 2 dự án nhà ở xã hội để bán và cho thuê trên địa bàn phường Phan Đình Phùng; dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Cầu Trúc, phường Bách Quang; dự án Khu nhà ở xã hội Vạn Xuân, phường Vạn Xuân; dự án nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Cao Ngạn, phường Linh Sơn; dự án nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị số 2, phường Bách Quang; với tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng.

Dự và phát biểu tại lễ khởi công 2 dự án nhà ở xã hội để bán và cho thuê trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội; trong đó Thông báo số 64 về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về phát triển nhà ở xã hội đã thống nhất quan điểm phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà ở xã hội cho thuê, coi đây là một trụ cột quan trọng trong chính sách an sinh xã hội và chiến lược phát triển nhà ở quốc gia.

Cụ thể hóa những chủ trương trên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, làm việc với các địa phương nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giá phù hợp đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân; trong đó nhấn mạnh các nội dung như, xác định nhà ở cho thuê là trụ cột chiến lược trong phát triển nhà ở từ nay đến năm 2030; chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở, chuyển trọng tâm từ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển; đồng thời, cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê, xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn cho số đông người dân, giúp đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao năng suất lao động và ổn định thị trường bất động sản.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Nhà ở xã hội để bán và cho thuê trên địa bàn phường Phan Đình Phùng. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Bên cạnh đó, phát triển nhà ở cho thuê phải đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, giao thông công cộng, thị trường lao động và quản lý dân cư.

Huy động đa dạng nguồn lực, không chỉ ngân sách nhà nước, tập trung khơi thông nguồn vốn tư nhân, dòng vốn dài hạn từ các quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước để dẫn dắt, thúc đẩy thị trường, tạo động lực huy động nguồn lực tư nhân tham gia đầu tư, phát triển nhà ở để cho thuê.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục quan tâm tạo điều kiện trong các bước tiếp theo để các dự án nhà ở xã hội khởi công được triển khai thuận lợi, nhanh chóng theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội của tỉnh trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; trong đó chú trọng nhà ở cho thuê, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục đầu tư xây dựng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội để bán và cho thuê trên địa bàn phường Phan Đình Phùng. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng lưu ý các chủ đầu tư cần triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đã cam kết; đồng thời, cần nhanh chóng cung cấp, công bố công khai đầy đủ thông tin liên quan đến dự án để người dân biết đăng ký mua, thuê mua, thuê.

Nghị quyết số 07/2026/NQ-CP ngày 12/1/2026 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thái Nguyên được giao chỉ tiêu phát triển 24.800 căn hộ trong giai đoạn 2025-2030.

Tuy nhiên, căn cứ định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là yêu cầu về nhà ở cho người lao động, lực lượng vũ trang và nhu cầu thực tế gia tăng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 lên 60.000 căn.

Để hoàn thành mục tiêu, tỉnh đã quy hoạch khoảng 166ha đất để phát triển nhà ở xã hội. Hiện, trên địa bàn tỉnh đang triển khai 11 dự án với quy mô 11.666 căn.

Đến hết tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh đã hoàn thành 2.181 căn nhà ở xã hội; trong đó năm 2025 hoàn thành 1.154 căn, đạt 106% chỉ tiêu Chính phủ giao, vượt 70 căn; 6 tháng đầu năm 2026 hoàn thành 1.027 căn, đạt khoảng 30% chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2026 và khoảng 18% kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh trong năm 2026./.

Bộ Xây dựng: Mỗi địa phương khởi công 1 dự án nhà ở cho thuê trong tháng Sáu Mỗi tỉnh, thành được yêu cầu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê bằng vốn ngân sách ngay trong tháng Sáu, đồng thời chuẩn bị quỹ đất sạch, triển khai các dự án quy mô lớn trong nửa cuối năm.