Đồng Nai: Sẽ đấu giá 6 khu đất lớn tại đô thị Nhơn Trạch, Long Thành

Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai vừa thống nhất chủ trương đưa ra đấu giá 6 khu đất với diện tích hơn 2.500ha vùng phụ cận sân bay Long Thành, thuộc đô thị Nhơn Trạch và Long Thành (thành phố Đồng Nai).

Hiện, ngành chức năng đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, bổ sung các khu đất vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn Đồng Nai.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, các khu đất nêu trên thuộc địa bàn phường Nhơn Trạch, Long Thành và xã Phước An, Long Phước; trong đó có một số khu đất lớn như: khu đất khoảng 1.175ha thuộc phường Nhơn Trạch và xã Phước An, khu đất hơn 370ha tại phường Nhơn Trạch, khu đất khoảng 350ha thuộc phường Long Thành và xã Long Phước.

Các khu đất đều nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp các tuyến giao thông kết nối trực tiếp sân bay Long Thành và kết nối vùng, đặc biệt là giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh gồm: đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, đường 25B (mặt cắt ngang rộng từ 44m đến 80m), đường 25C (mặt cắt ngang rộng từ 60m đến 100m).

Vừa qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai đã tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa 6 khu đất. Kết quả cho thấy hiện trạng các khu đất hầu hết đang trồng tràm, dừa nước, cây hàng năm; trong phạm vi các khu đất có khoảng 1.400 nhà dân và nhiều công trình của các tổ chức.

Khái toán ban đầu chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 6 khu đất khoảng 21.200 tỷ đồng.

Hiện, cả 6 khu đất đều có trong kế hoạch, chương trình phát triển nhà ở của thành phố Đồng Nai. Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai đã thông qua danh mục thu hồi 3 khu đất gồm: khu đất diện tích khoảng 350ha thuộc phường Long Thành và xã Long Phước; khu đất hơn 370ha tại phường Nhơn Trạch, khu đất gần 320ha thuộc phường Nhơn Trạch và xã Phước An.

Các đơn vị liên quan đang thực hiện các thủ tục hoàn thiện chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, phấn đấu cuối năm nay hoàn thành giải phóng mặt bằng 3 khu đất này để đưa ra đấu giá. Với 3 khu đất còn lại, các đơn vị đang triển khai các thủ tục liên quan đến quy hoạch, dự kiến đầu năm 2027 bắt đầu thu hồi đất.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, ngoài 6 khu đất nêu trên, năm 2026, Đồng Nai có kế hoạch đấu giá hơn 100 khu đất khác với tích trên 4.300ha; trong đó, có nhiều khu đất diện tích lớn, nằm ở vị trí đắc địa (gần sân bay Long Thành, sông Đồng Nai và các trục giao thông chính).

Đến nay, Đồng Nai đã hoàn thiện phương án đấu giá, đang thực hiện thủ tục để đưa ra đấu giá hàng chục khu đất. Những khu đất còn lại đang xử lý các vấn đề liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giao đất.

Tiền thu từ đầu giá đất được Đồng Nai ưu tiên sử dụng để xây dựng hàng loạt dự án giao thông lớn kết nối vùng, sân bay Long Thành./.

Đồng Nai thông qua danh mục 6 dự án thu hồi đất để đấu giá Việc Đồng Nai thực hiện 6 dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 là cần thiết để đảm bảo nguồn thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố.