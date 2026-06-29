Vĩnh Long: Cháy lớn tại công ty chế biến thủy sản trong khu công nghiệp An Hiệp

Rạng sáng 29/6, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty Cổ phần Gò Đàng, thuộc Khu công nghiệp An Hiệp, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 29/6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực sản xuất của doanh nghiệp chuyên chế biến thủy sản của Công ty Cổ phần Gò Đàng.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều máy móc, thiết bị và tài sản bên trong nhà xưởng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Vĩnh Long) đã huy động cán bộ, chiến sỹ cùng khoảng 20 xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường.

Đến khoảng 8 giờ, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước để khống chế các điểm cháy còn âm ỉ. Đồng thời, xe cơ giới được huy động tháo dỡ nhà xưởng, các chướng ngại vật tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chữa cháy, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nhà máy chế biến thủy sản Gò Đàng đưa vào vận hành năm 2016, diện tích 20.000m2 với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD; trong đó, diện tích nhà xưởng 12.000m2./.

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