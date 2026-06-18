Đồng Nai: Hai người tử vong sau vụ cháy, nổ ở phường Tam Phước

Chiều 18/6, Ủy ban nhân dân phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy nổ khiến hai người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18/6, tại căn nhà thuộc tổ 6, khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước do ông P.V.T (56 tuổi) làm chủ bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn và bốc cháy.

Một số người dân xung quanh cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, bên trong căn nhà người dân đang sử dụng máy hàn cắt thì bất ngờ phát nổ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tam Phước và Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy.

Đến khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy khiến ông P.V.T và ông N.V.Q tử vong, nhiều tài sản trong căn nhà bị thiệt hại.

Cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc./.

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