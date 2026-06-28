Ngày Gia đình Việt Nam: Nơi hạnh phúc đong đầy từ sự sẻ chia

Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2026), câu chuyện của những gia đình văn hóa tiêu biểu ở Tây Ninh đã minh chứng sinh động cho giá trị bền vững của tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần đồng lòng vượt khó.

Từ những mái nhà bình dị, hạnh phúc được vun đắp không bằng vật chất đủ đầy mà bằng sự gắn bó, trách nhiệm của mỗi thành viên đối với gia đình và cộng đồng.

Đồng cam cộng khổ

Ngôi nhà nhỏ của anh Phạm Thanh Hải (sinh năm 1970) và chị Hồ Thị Thanh Bình (sinh năm 1977) ở ấp 1 Mỹ Yên, xã Mỹ Yên không có nhiều tài sản giá trị. Thế nhưng, nơi ấy luôn đầy ắp tiếng cười và sự gắn kết của các thành viên.

Năm 2003, anh chị kết hôn khi trong tay gần như không có gì ngoài tình yêu và ý chí vươn lên. Anh Hải làm thợ xây, chị Bình làm công nhân xí nghiệp, tằn tiện từng đồng lương để chăm lo cuộc sống gia đình.

Những năm tháng đầu lập nghiệp là chuỗi ngày vất vả. Thu nhập bấp bênh, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhưng cả hai luôn động viên nhau cố gắng.

Với anh chị, điều quan trọng nhất không phải là của cải vật chất mà là tương lai của các con. Thế nhưng sức khỏe anh Hải giảm sút sau nhiều năm lao động nặng nhọc. Không còn đủ sức tiếp tục công việc thợ xây, anh buộc phải ở nhà. Gánh nặng kinh tế đè lên vai người vợ.

Chị Bình quyết định lui về vừa làm nội trợ để có thời gian chăm sóc chồng con, nhận thêm việc nhặt lông yến gia công tại nhà, bán vé số để kiếm thêm thu nhập.

Khó khăn là vậy nhưng gia đình chưa bao giờ đánh mất niềm tin. Tình yêu thương và sự sẻ chia đã giúp họ vượt qua từng giai đoạn thử thách.

“Giờ sức khỏe anh yếu đi, tôi gánh vác cũng là lẽ đương nhiên của đạo nghĩa vợ chồng. Nhìn các con khôn lớn, ngoan ngoãn và biết lo nghĩ cho cha mẹ, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng. Với tôi, một gia đình hạnh phúc giản đơn là nơi mọi thành viên biết yêu thương, đùm bọc và cùng nhau hướng về phía trước,” chị Bình xúc động nói.

Những hy sinh thầm lặng ấy đã kết thành “trái ngọt”. Con gái lớn của anh chị đang chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng gây mê hồi sức tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Con trai út sắp bước vào lớp 12 với nhiều hoài bão phía trước.

Cùng với xây dựng gia đình hạnh phúc, chị Bình cũng là cộng tác viên y tế - dân số nhiệt tình, hội viên năng nổ của Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Ba năm liên tiếp đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu, năm nay gia đình anh Hải - chị Bình là một trong 21 hộ gia đình tiêu biểu được Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Yên tuyên dương nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

Sự sẻ chia

Ở ấp Thanh An, xã Châu Thành, câu chuyện của anh Lý Văn Trí (sinh năm 1981) và chị Võ Hồng Thê (sinh năm 1986) cũng là một minh chứng đẹp về sự đồng hành trong cuộc sống gia đình.

Anh Trí là Trưởng ấp Thanh An, còn chị Thê là Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp. Gia đình anh chị vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh tuyên dương là một trong 109 gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2001-2026.

Làm công tác xã hội ở cơ sở đòi hỏi nhiều thời gian và tâm huyết. Vì thế, sự thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau là yếu tố quan trọng giúp anh chị hoàn thành tốt nhiệm vụ; tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, đóng góp nhiều sáng kiến cho hoạt động của Hội Phụ nữ và các phong trào đoàn kết ở khu dân cư.

“Khi tôi bận công tác thì vợ quán xuyến việc nhà. Khi vợ tham gia hoạt động hội thì tôi chăm sóc con cái, đưa đón con đi học. Hai vợ chồng luôn cố gắng chia sẻ để không ai phải gánh vác một mình”, anh Trí chia sẻ.

Bên cạnh công tác địa phương, gia đình anh chị sống chủ yếu bằng nghề nông với 2ha đất trồng mì (sắn) xen canh lúa. Ngoài ra, anh chị còn nuôi bò và kinh doanh rơm cuộn, phân bò đã qua xử lý.

Nhạy bén với xu hướng chuyển đổi số, anh chị mạnh dạn đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để quảng bá và bán hàng. Những video giới thiệu sản phẩm do gia đình tự thực hiện đã giúp mở rộng thị trường tiêu thụ.

Anh chị có một cháu gái, năm tới là sinh viên năm tư ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng tích cực hỗ trợ cha mẹ trong việc quay video, chụp ảnh, quảng bá sản phẩm. Theo gương cha mẹ, con cũng thường xuyên tham gia hoạt động Đoàn ở trường và địa phương.

Trong gia đình, mọi công việc đều được phân chia hợp lý. Người lớn làm gương, con cái có trách nhiệm. Chính sự sẻ chia ấy đã tạo nên một mái ấm đầm ấm, hạnh phúc trong ngôi nhà anh Trí và chị Thê.

Nền tảng của sự phát triển bền vững

Theo báo cáo của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò của gia đình đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Hiện toàn tỉnh có hơn 695.000 gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ gần 95%. Công tác gia đình được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và giữ gìn các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Ông Nguyễn Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua tỉnh đã quan tâm củng cố đội ngũ làm công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cho hàng nghìn cán bộ, cộng tác viên.

Nhiều mô hình hiệu quả như câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tiếp tục được duy trì và nhân rộng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như hội thi, ngày hội gia đình, truyền thông trên báo chí, mạng xã hội, các chương trình giáo dục kỹ năng sống, ứng xử trong gia đình. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng nếp sống văn hóa và tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên.

“Thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, các gia đình tiêu biểu, đồng thời nâng cao chất lượng công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình,” ông Thanh nhấn mạnh.

Nhìn từ những gia đình như anh Hải - chị Bình hay anh Trí - chị Thê, có thể thấy rằng hạnh phúc không đến từ điều kiện vật chất đủ đầy mà được vun đắp bằng sự yêu thương, thủy chung và trách nhiệm. Những tổ ấm ấy đang từng ngày lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn và phát triển./.

Những “trái ngọt” được kết tinh từ Chương trình Tuần lễ vàng Trong không khí thân tình của Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2026, tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ vang lên khắp hội trường, hòa cùng niềm hạnh phúc của hàng trăm gia đình hiếm muộn.

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