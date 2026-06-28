Quảng Ngãi: Khống chế thành công vụ cháy kho phế liệu tại Đăk Hà

Ủy ban Nhân dân xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đến 22 giờ, ngày 27/6, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở thu mua phế liệu thuộc Cụm Công nghiệp và Thủ công truyền thống xã Đăk Hà nằm trên địa bàn thôn Đăk Hà 3.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 27/6, người dân phát hiện đám cháy xuất phát từ cơ sở thu mua phế liệu thuộc Cụm Công nghiệp và Thủ công truyền thống xã Đăk Hà.

Sau khi phát hiện cháy, người dân đã sử dụng bình chữa cháy được trang bị tại cơ sở và vòi nước để khống chế; đồng thời báo chính quyền địa phương.

Vì đám cháy xuất phát từ khu vực tập kết nhiều vật liệu dễ cháy nên đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy bùng phát mạnh và cháy lây lan qua cơ sở thu mua phế liệu bên cạnh.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đăk Hà đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Đến 22 giờ, với sự hỗ trợ tích cực của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. May mắn, vụ việc không có thiệt hại về người.

Hiện, Ủy ban nhân dân xã Đăk Hà đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

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