Điều tra nguyên nhân vụ cháy quán càphê khiến một phụ nữ tử vong

Sáng 26/6, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại quán càphê trên đường Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thạnh khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 26/6, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ quán càphê Parmano có diện tích khoảng 50m2.

Do cửa quán khóa kín, nhiều người dùng dụng cụ phá khóa để tiếp cận, đồng thời tìm cách dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường khống chế đám cháy. Trong quá trình kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện nữ chủ quán đã tử vong tại phòng ngủ, nghi do ngạt khói.

Theo người dân địa phương, nạn nhân thuê căn nhà để kinh doanh quán càphê hơn một năm nay. Vụ cháy làm nhiều bàn ghế, thiết bị điện và tài sản bên trong quán bị thiêu rụi, hư hỏng.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra và các thủ tục theo quy định.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

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