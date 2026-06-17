Hà Nội: Kịp thời khống chế vụ cháy tại chợ Mỹ Đình, bảo vệ hàng trăm kiốt

Đêm 16/6, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chính quyền địa phương đã dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra tại một kiốt trong chợ Mỹ Đình, đường Trần Bình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 23 giờ 35 ngày 16/6, trong quá trình tuần tra, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở phát hiện cháy tại một kiốt trong chợ Mỹ Đình. Ngay sau đó, lực lượng tại chỗ đã tổ chức chữa cháy ban đầu và báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 5 xe chuyên dụng của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 và số 2 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng gần 30 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai nhiệm vụ.

Chỉ khoảng 3 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng thường trực tại địa điểm trực số 2 thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 đã tiếp cận hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại một kiốt kinh doanh đồ ăn uống, có kết cấu tường gạch, mái tôn và có khả năng cháy lan sang các kiốt lân cận.

Bên trong khu vực kiốt bị cháy, nhiều vật dụng và thiết bị kinh doanh bị hư hỏng do nhiệt và khói. (Ảnh: TTXVN phát)

Do thời điểm xảy ra cháy, kiốt đang đóng cửa, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy có khả năng phát triển nhanh và sinh ra nhiều khói, khí độc, gây khó khăn cho công tác tiếp cận bên trong để chữa cháy.

Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ chia thành hai mũi triển khai nhiệm vụ. Mũi thứ nhất tổ chức phun nước làm mát, kịp thời ngăn chặn cháy lan ra các khu vực kiốt xung quanh.

Mũi thứ hai phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở sử dụng thiết bị chuyên dùng phá cửa cuốn, đồng thời triển khai đội hình khoanh vùng, dập tắt đám cháy và tổ chức tìm kiếm người bị nạn mắc kẹt.

Các lực lượng gồm Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường, dân quân tự vệ, lực lượng dân phòng và an ninh trật tự cơ sở đã phối hợp phân luồng giao thông, giữ gìn trật tự và hỗ trợ công tác chữa cháy.

Đến 23 giờ 51 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn không để cháy lan ra khu vực xung quanh, qua đó bảo vệ được hơn 4.000m2 chợ với hàng trăm kiốt của các hộ tiểu thương.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ triển khai đội hình phun nước dập tắt đám cháy tại kiốt kinh doanh đồ ăn uống trong chợ Mỹ Đình, đêm 16/6. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo cơ quan chức năng, thực tiễn cho thấy hiệu quả của việc thành lập bổ sung các phân đội thường trực chữa cháy nhằm rút ngắn bán kính chạy cháy, tận dụng tối đa "thời gian vàng" trong chữa cháy, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do các vụ cháy, nổ gây ra cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, khoảng cách từ phân đội Phú Mỹ đến điểm cháy là 0,9km, được rút ngắn gần 4km so với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 trước đây.

Bên cạnh đó, việc chính quyền địa phương và nhân dân chủ động trang bị phương tiện, bố trí lực lượng tại chỗ đã phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Hưng Yên: Điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Dành ở xã Bắc Thụy Anh Vụ cháy chợ Dành ở xã Bắc Thụy Anh (Hưng Yên) vào cuối giờ chiều 31/1 không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 17 gian hàng của các tiểu thương trong chợ, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.