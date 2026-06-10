Điều tra nguyên nhân vụ cháy thiêu rụi hơn 17.000 m² nhà xưởng của công ty gỗ

Sáng 10/6, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn G.O, chuyên gia công gỗ nội thất, trên địa bàn phường Bình Cơ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 9/6, công nhân và người dân phát hiện lửa bùng phát bên trong khuôn viên công ty tại khu phố 1, phường Bình Cơ.

Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy cơ sở cùng công nhân đã sử dụng bình chữa cháy xách tay và nước để dập lửa, tuy nhiên không thành công do bên trong nhà xưởng chứa nhiều gỗ và vật liệu dễ cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu nhà xưởng rộng khoảng 17.000 m². Nhận được tin báo lúc 22 giờ 29 phút, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 32, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, ngăn cháy lan.

Bước đầu xác định đám cháy xảy ra tại hai nhà xưởng, mỗi xưởng có diện tích khoảng 8.500 m². Chất cháy chủ yếu là gỗ và sơn nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, tiềm ẩn nguy cơ lan sang các công trình lân cận.

Rạng sáng 10/6, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ vẫn tích cực triển khai các biện pháp khống chế đám cháy, bảo vệ khu vực xung quanh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ./.

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