Quảng Ngãi: Ba lần phê bình, nhắc nhở Giám đốc Sở liên quan đến thủ tục đất đai

Ngày 26/6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ban hành 3 công văn phê bình, nhắc nhở và kiểm điểm, yêu cầu làm rõ trách nhiệm đối với ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Theo Công văn 6029/UBND-KTTH của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành ngày 24/6/2026 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang ký, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chưa chủ động triển khai, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục và quy định của pháp luật để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung giá đất trong Bảng giá đất tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Công văn số 5575/UBND-KTTH ngày 14/6/2026.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp việc chậm trễ đề xuất trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung giá đất trong Bảng giá đất tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 gây ảnh hưởng đến các nghĩa vụ tài chính đất đai và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Trước đó ngày 22/6/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn Số: 5930/UBND-NNM do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Tâm Hiển ký yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo các đơn vị có liên quan, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành hồ sơ điều chỉnh giá đất trên địa bàn đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng thời gian quy định; mọi chậm trễ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ngày 19/6/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 5795/UBND-NNMT về việc phê bình, kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm trễ thực hiện dự án đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn 25 xã, phường phía Đông.

Theo công văn, Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường-Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 10/4/2026 với mục tiêu hoàn thành cơ bản cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì nhiều cuộc họp và có văn bản chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 5/6/2026 tại Công văn số 5168/UBND-NNMT ngày 3/6/2026.

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường (chủ đầu tư) vẫn chưa hoàn thành việc thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật-dự toán của dự án đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn 25 xã, phường phía Đông.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê bình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Kế hoạch 128/KH-UBND và các chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Cụ thể, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm trễ trong khâu thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật-dự toán của dự án đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn 25 xã, phường phía Đông, dẫn đến chậm thực hiện lựa chọn nhà thầu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện dự án 25 xã, phường phía Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện Kế hoạch 128/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Sở và các cá nhân, phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc, đơn vị tư vấn... về việc chậm trễ nêu trên./.

Phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến về thủ tục đất đai trong năm 2026 Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2026, 100% thủ tục hành chính về đất đai đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.