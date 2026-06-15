Quảng Trị: Ngày thứ Bảy đồng hành cùng người dân giải quyết thủ tục đất đai

Với mong muốn giảm áp lực cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, đã triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy - Chính quyền tận tâm, công dân thuận tiện” để tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ.

Dù mới thực hiện trong thời gian ngắn, mô hình bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở.

Tạo thuận lợi cho người dân

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, dù là ngày cuối tuần, trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gianh vẫn có đông người dân đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Tại bộ phận tiếp nhận và tư vấn, cán bộ chuyên môn tận tình hướng dẫn từng hồ sơ, giải đáp các vướng mắc phát sinh, giúp người dân hoàn thiện giấy tờ ngay trong ngày thay vì phải chờ đến tuần làm việc mới.

Có mặt từ sáng sớm để tìm hiểu thủ tục liên quan đến thửa đất của gia đình, ông Nguyễn Xuân Bình, Tổ dân phố Đình Chùa (phường Bắc Gianh) đánh giá cao việc chính quyền địa phương bố trí làm việc vào ngày nghỉ.

Theo ông Bình, mô hình này mang lại nhiều lợi ích thiết thực vì đa số người dân đều bận công việc trong tuần, chỉ có ngày thứ Bảy mới thuận tiện đến cơ quan hành chính.

"Điều khiến tôi hài lòng không chỉ là thời gian linh hoạt mà còn là thái độ phục vụ niềm nở, tận tình của đội ngũ cán bộ. Mọi quy định, chính sách đều được giải thích rõ ràng, giúp người dân hiểu và chuẩn bị hồ sơ đúng quy định," ông Bình nói.

Chung quan điểm, bà Nguyễn Thị Thơi ở Tổ dân phố Minh Phương (phường Bắc Gianh) cho rằng, việc mở cửa làm việc vào thứ Bảy tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình, nhất là con cháu đang đi làm, có thể cùng bố mẹ hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Theo bà, cán bộ tiếp dân hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu và luôn sẵn sàng giải đáp những vấn đề còn băn khoăn, giúp quá trình thực hiện thủ tục trở nên thuận lợi hơn.

Thực tế tại phường Bắc Gianh cho thấy, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, tăng lên đáng kể.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính, điều chỉnh hồ sơ và cập nhật thông tin liên quan đến quyền sử dụng đất khiến nhiều người dân cần được tư vấn trực tiếp để tránh sai sót trong quá trình thực hiện.

Bà Trần Ngọc Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gianh cho biết, trong thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, khối lượng công việc chuyên môn lớn khiến lãnh đạo và cán bộ phụ trách lĩnh vực kinh tế, hạ tầng, đô thị khó có điều kiện tiếp xúc đầy đủ với tất cả người dân có nhu cầu.

Nếu không bố trí thêm thời gian hỗ trợ, nhiều hồ sơ có thể bị chậm xử lý, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân, thậm chí phát sinh đơn thư khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Xuất phát từ thực tế đó, Ủy ban Nhân dân phường đã xây dựng và triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy - Chính quyền tận tâm, công dân thuận tiện,” bố trí cán bộ trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn và giải đáp các thủ tục liên quan đến đất đai cũng như những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Mô hình “Ngày thứ Bảy - Chính quyền tận tâm, công dân thuận tiện” do Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gianh được triển khai sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động tăng lên đáng kể. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Nâng cao sự hài lòng của người dân

Dù mới triển khai được hai buổi làm việc, mô hình đã hỗ trợ và giải đáp cho hơn 100 trường hợp thông qua cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nhiều hồ sơ được hướng dẫn hoàn thiện ngay từ đầu, hạn chế tình trạng phải đi lại nhiều lần hoặc bổ sung giấy tờ kéo dài.

Theo bà Trần Ngọc Hương, ý nghĩa lớn nhất của mô hình không chỉ nằm ở số lượng hồ sơ được tiếp nhận hay xử lý mà còn ở việc tạo thêm cơ hội để chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Qua các buổi làm việc cuối tuần, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được ghi nhận và giải đáp kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngay từ cơ sở.

Việc cán bộ chủ động dành thời gian ngoài giờ hành chính để phục vụ người dân cũng tạo nên sự thay đổi tích cực trong cách thức vận hành của chính quyền địa phương.

Thay vì giới hạn hoạt động trong khung giờ hành chính truyền thống, đội ngũ cán bộ hướng đến phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, linh hoạt sắp xếp thời gian để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.

Đối với người dân, sự thay đổi này góp phần tạo dựng hình ảnh một chính quyền gần gũi, thân thiện và đồng hành. Không ít người bày tỏ sự yên tâm khi những thắc mắc liên quan đến đất đai, một lĩnh vực vốn phức tạp và dễ phát sinh tranh chấp được giải thích cụ thể, minh bạch ngay tại cơ sở.

Theo đánh giá, việc Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gianh tổ chức làm việc cả ngày thứ Bảy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của chính quyền đối với nhân dân mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Người dân có thêm thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính mà không ảnh hưởng đến công việc trong tuần; đồng thời được tư vấn đầy đủ về các quy định hiện hành để tránh sai sót trong quá trình lập hồ sơ.

Quan trọng hơn, mô hình góp phần nâng cao sự hài lòng và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở. Khi các khó khăn được tháo gỡ từ sớm, nhiều nguy cơ phát sinh khiếu nại, khiếu kiện cũng được hạn chế, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng nền hành chính phục vụ.

Trong bối cảnh tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số, những sáng kiến xuất phát từ nhu cầu thực tiễn như mô hình làm việc ngày thứ Bảy tại phường Bắc Gianh cho thấy sự chủ động, linh hoạt của chính quyền địa phương trong việc phục vụ người dân.

Có thể thấy, đây không chỉ là giải pháp xử lý công việc ngoài giờ, mà còn là bước chuyển trong tư duy quản trị, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, tận tâm và lấy sự thuận tiện của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ./.

Tiếp tục thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ công bố thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 Nghị quyết và cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.