Thanh Hóa: Giải cứu 3 người mắc kẹt tại ngôi nhà bị cháy lúc rạng sáng

Sáng 17/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã kịp thời triển khai lực lượng cứu nạn, giải cứu thành công 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà xảy ra rạng sáng cùng ngày trên địa bàn phường Hạc Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 35 phút ngày 17/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà 4 tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Tại hiện trường, ngôi nhà có kết cấu 4 tầng, tầng 1 sử dụng cửa cuốn, các tầng trên có ban công. Qua ghi nhận tình hình, lực lượng chức năng xác định có 3 người gồm hai người lớn tuổi và một cháu bé 4 tuổi đang mắc kẹt tại tầng 4.

Lực lượng cứu hộ đã dùng thang chuyên dụng tiếp cận các nạn nhân qua khu vực ban công, đồng thời sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt phá cửa cuốn tầng 1 để tiếp cận bên trong ngôi nhà, tổ chức chữa cháy và ngăn cháy lan.

Chỉ sau ít phút, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn 3 người mắc kẹt, đưa xuống khu vực an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định. Song song với công tác cứu nạn, các cán bộ, chiến sỹ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng khống chế và dập tắt đám cháy.

Sau gần một giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

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