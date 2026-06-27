Thực hiện hiệu quả 11 Nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Công văn 731/TTg-CĐS ngày 26/6/2026 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả 11 Nghị quyết của Chính phủ.

Triển khai Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số," Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trên cơ sở Báo cáo số 439/BC-BTP ngày 18/6/2026 của Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và đề xuất của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Dân tộc và Tôn giáo, Giáo dục và Đào tạo, Y tế thực hiện cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất, hoàn thành trước ngày 30/6/2026, gửi Bộ Tư pháp kết quả thực hiện trước ngày 3/7/2026.

Các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu tại Kết luận số 18-KL/TW; gửi Bộ Tư pháp trước ngày 3/7/2026; Bộ Tư pháp tổng hợp, rà soát độc lập, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/7/2026.

Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng, Y tế rà soát lại 22 thủ tục hành chính đã phân cấp nhưng vẫn yêu cầu xin ý kiến của cơ quan cấp trên để đề xuất phương án xử lý, bảo đảm phân cấp triệt để, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 3/7/2026; Bộ Tư pháp tổng hợp, rà soát độc lập, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/7/2026.

Khắc phục triệt để lỗi kỹ thuật; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống của địa phương

Các bộ, cơ quan ngang bộ chuẩn hóa, công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử, cấu hình, tích hợp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ, Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính đã được phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa; thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; mở rộng việc sử dụng dữ liệu đã có để thay thế thành phần hồ sơ, giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã quản lý.

Rà soát, hoàn thiện, vận hành ổn định Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung; khắc phục triệt để lỗi kỹ thuật; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống của địa phương; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; phân cấp triệt để, không để tình trạng đã phân cấp nhưng vẫn phải xin ý kiến Trung ương.

Công dân tra cứu dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Hoàn thiện cơ chế hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra trên cơ sở quản lý rủi ro; xây dựng tiêu chí phân loại đối tượng quản lý theo mức độ tuân thủ để thực hiện có hiệu quả cơ chế chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Rà soát, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc biện pháp quản lý thay thế phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam, giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh cho người dân; bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với việc cắt giảm ngành nghề, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống pháp lý, lỗ hổng trong quản lý nhà nước (theo yêu cầu tại mục 1c Văn bản số 527/TTg-CĐS ngày 18/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ), hoàn thành trước ngày 30/6/2026; gửi Bộ Tư pháp kết quả thực hiện trước ngày 3/7/2026.

Tập trung nguồn lực để xây dựng, trình Chính phủ trình cơ quan có thẩm quyền hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo yêu cầu tại 11 Nghị quyết của Chính phủ, bảo đảm có hiệu lực trước ngày 1/3/2027.

Chỉ đạo các đơn vị thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của bộ, cơ quan kiểm soát chặt, không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh sau khi cắt giảm, đơn giản hóa trong quá trình xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, kiểm soát việc hình thành thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh dưới hình thức gián tiếp thông qua quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình nội bộ hoặc các yêu cầu hành chính phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phân bổ, bố trí đủ nguồn lực được giao để giải quyết các thủ tục hành chính đã được phân quyền, phân cấp cho địa phương

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ, bố trí đủ nguồn lực được giao để giải quyết các thủ tục hành chính đã được phân quyền, phân cấp cho địa phương, bảo đảm thông suốt, không gián đoạn, chậm trễ đối với cá nhân, tổ chức. Đồng thời, rà soát, kịp thời đầu tư, nâng cấp hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin, bảo đảm năng lực kết nối, liên thông và khai thác, sử dụng dữ liệu hiệu quả.

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm điều kiện, năng lực thực thi sau khi tiếp nhận thủ tục hành chính được phân cấp từ Trung ương.

Người dân phường Mỹ Lâm (tỉnh Tuyên Quang) đăng ký thủ tục hành chính qua kiốt dịch vụ công. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, nhất là việc phát sinh thêm thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc quy trình giải quyết ngoài quy định.

Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung biên chế gắn với nhiệm vụ mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ Tư pháp kiểm soát chặt, không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh sau khi cắt giảm, đơn giản hóa trong quá trình xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, kiểm soát việc hình thành thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh dưới hình thức gián tiếp thông qua quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình nội bộ hoặc các yêu cầu hành chính phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/7/2026 cùng với báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện 11 Nghị quyết của các bộ, địa phương.

Bộ Nội vụ chủ trì, hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp, bố trí biên chế phù hợp với khối lượng thủ tục hành chính được phân cấp, phân định thẩm quyền, nhất là cấp xã; nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung biên chế gắn với nhiệm vụ mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp./.

Cắt giảm hơn 3.400 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.