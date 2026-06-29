Quảng Ninh lên phương án di dời 115 hộ dân vùng “rốn ngập” Khe Sím

Ngày 29/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra thực địa và chủ trì cuộc họp xử lý tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại khu Khe Sím, phường Mông Dương.

Đây là khu vực lòng chảo hiện có 115 hộ dân đang sinh sống trong điều kiện thường xuyên bị đe dọa bởi thiên tai.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Mông Dương, trong những năm gần đây, mỗi khi có mưa lớn, phần lớn nhà ở của các hộ dân tại khu Khe Sím đều bị ngập sâu. Gần đây nhất, đợt mưa từ ngày 16 đến 19/5 đã khiến nước tràn vào nhà dân với độ sâu từ 0,5 đến 1,9m.

Tình trạng ngập lụt diễn ra thường xuyên không chỉ làm hư hỏng nhiều đồ dùng gia đình mà còn gây hiện tượng lún, nứt các công trình, nhà ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sự an toàn của người dân.

Khảo sát bước đầu cho thấy, nguyên nhân ngập lụt xuất phát từ nhiều yếu tố kết hợp như địa hình khu vực Khe Sím có dạng lòng chảo, lòng suối tự nhiên ngày càng bị thu hẹp, cùng với tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng từ hoạt động khai thác than tại khu vực.

Trước thực trạng này, chính quyền địa phương và các hộ dân đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm xem xét phương án di dời toàn bộ các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm để ổn định cuộc sống lâu dài.

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực địa và lắng nghe tâm tư của người dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công khẳng định, việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống cho người dân khu vực Khe Sím là yêu cầu cấp thiết, cần được nghiên cứu và xử lý dứt điểm.

Để giải quyết triệt để tình trạng này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, thuê đơn vị tư vấn độc lập có đủ năng lực tiến hành khảo sát, đánh giá toàn diện nhằm xác định rõ nguyên nhân, từ đó, đề xuất các giải pháp tổng thể trước ngày 30/7/2026.

Các phương án được xây dựng phải mang tính đồng bộ, dựa trên cơ sở khoa học và pháp lý vững chắc, bao gồm cả giải pháp công trình thoát nước, điều chỉnh quy hoạch lẫn phương án di dời dân cư nếu cần thiết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Mông Dương tiếp tục rà soát hệ thống thoát nước hiện có, đánh giá tổng thể quy hoạch khu vực.

Đặc biệt, địa phương phải chủ động xây dựng, nghiên cứu sẵn sàng các phương án bố trí, sắp xếp tái định cư trong trường hợp phải thực hiện di dời, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối và ổn định đời sống lâu dài cho 115 hộ dân vùng "rốn ngập" này./.

Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 17/5, nhiều khu vực trũng thấp và tuyến giao thông huyết mạch tại tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ.