Mỹ: Đề xuất cải tổ thủ tục cấp phép nhằm thúc đẩy các dự án năng lượng

Thượng nghị sỹ Alan Armstrong, đại diện của đảng Cộng hòa cho bang Oklahoma, đã trình một gói dự luật nhằm cải cách toàn diện quy trình cấp phép đối với các dự án năng lượng và khai khoáng, với mục tiêu rút ngắn thời gian phê duyệt, giảm chi phí đầu tư và tăng năng lực cạnh tranh của Mỹ trong lĩnh vực năng lượng.

Theo Fox News, ông Armstrong cho rằng cải cách thủ tục cấp phép là một trong những ưu tiên lập pháp hàng đầu của ông sau khi gia nhập Thượng viện.

Trước khi tham gia chính trường liên bang, ông từng giữ cương vị Tổng giám đốc điều hành Williams Companies-một trong những doanh nghiệp lớn của Mỹ trong lĩnh vực vận chuyển và chế biến khí tự nhiên.

Dự luật mang tên "Đạo luật Cơ sở hạ tầng Năng lượng và Khoáng sản Mỹ năm 2026" đề xuất đơn giản hóa các thủ tục hành chính và giảm bớt các rào cản pháp lý đối với các dự án đường ống dẫn dầu, khí đốt, cơ sở xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và khai thác khoáng sản chiến lược.

Theo dự thảo, Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang (FERC) sẽ trở thành cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm phê duyệt các dự án đường ống liên bang và các cảng xuất khẩu LNG, qua đó hạn chế khả năng một bang đơn lẻ có thể trì hoãn hoặc ngăn chặn các dự án đã được cấp phép ở cấp liên bang.

Dự luật cũng đề xuất cải cách việc thực thi Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia (NEPA), theo hướng giới hạn phạm vi đánh giá tác động môi trường đối với một số dự án, quy định rõ thời hạn xem xét của các cơ quan liên bang và thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp nhanh hơn tại tòa án.

Ngoài ra, văn bản còn mở rộng việc áp dụng các giấy phép chung đối với một số dự án hạ tầng, thiết lập quy trình thống nhất đối với các công trình ảnh hưởng đến vùng đất ngập nước và hệ thống sông ngòi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khai thác các khoáng sản quan trọng trên đất liên bang.

Ông Armstrong cho rằng việc cải cách thủ tục cấp phép sẽ giúp Mỹ đẩy nhanh xây dựng hạ tầng năng lượng, củng cố an ninh năng lượng trong nước và hỗ trợ các đồng minh giảm phụ thuộc vào các nguồn cung từ các đối thủ chiến lược.

Dự luật hiện nhận được sự đồng bảo trợ của các Thượng nghị sỹ Cộng hòa Cynthia Lummis, Rick Scott và Katie Britt, đồng thời được nhiều doanh nghiệp trong ngành dầu khí và năng lượng ủng hộ.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy chương trình "thống trị năng lượng" (energy dominance), ưu tiên mở rộng khai thác dầu khí, đẩy mạnh xuất khẩu LNG và phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh với Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức môi trường cho rằng việc rút ngắn quy trình cấp phép có thể làm suy giảm mức độ giám sát đối với các tác động môi trường của các dự án quy mô lớn.

Dự luật dự kiến sẽ tiếp tục được các ủy ban chuyên trách của Thượng viện xem xét trước khi được đưa ra thảo luận tại phiên họp toàn thể./.

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