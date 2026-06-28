Nghị sỹ Mỹ cảnh báo nguy cơ tụt hậu trước Trung Quốc trong lĩnh vực đóng tàu

Thượng nghị sỹ Tim Sheehy, đại diện của đảng Cộng hòa cho bang Montana, cảnh báo năng lực đóng và sửa chữa tàu của Mỹ đang suy giảm nghiêm trọng, khiến nước này ngày càng tụt hậu so với Trung Quốc và làm gia tăng những thách thức đối với an ninh quốc gia.

Trả lời phỏng vấn đài Fox News ngày 27/6, ông Sheehy - cựu đặc nhiệm Hải quân SEAL - cho rằng khoảng cách giữa hai nước trong lĩnh vực đóng tàu đang ở mức đáng lo ngại.

Theo ông, năng lực đóng tàu của các xưởng đóng tàu Trung Quốc hiện lớn hơn Mỹ khoảng 230 lần, trong khi thời gian sửa chữa tàu cũng nhanh hơn đáng kể.

Ông Sheehy nhận định sự suy giảm của ngành đóng tàu Mỹ là hệ quả của nhiều thập niên thiếu đầu tư và tâm lý chủ quan trong bối cảnh hòa bình kéo dài.

Theo ông, việc khôi phục năng lực đóng tàu sẽ khó khăn và mất nhiều thời gian hơn đáng kể so với tái thiết các lực lượng quân sự khác, do ngành này đòi hỏi cơ sở hạ tầng, chuỗi cung ứng và đội ngũ lao động kỹ thuật có tay nghề cao.

Thượng nghị sỹ bang Montana cho rằng trong khoảng 30 năm qua, nhiều cơ sở đóng tàu của Mỹ đã đóng cửa hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng, trong khi một số ngành công nghiệp nặng được dịch chuyển ra nước ngoài, làm suy giảm năng lực sản xuất và bảo trì hạm đội hải quân.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy chương trình phục hồi ngành công nghiệp hàng hải và đóng tàu của Mỹ.

Tháng 4/2025, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp về khôi phục năng lực hàng hải quốc gia, thành lập Chương trình Hành động Hàng hải (Maritime Action Plan - MAP) nhằm mở rộng năng lực đóng tàu thương mại và quân sự, phát triển lực lượng lao động và tăng cường chuỗi cung ứng trong nước.

Trong các phát biểu gần đây, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh việc tái thiết ngành đóng tàu là một ưu tiên nhằm củng cố sức mạnh hải quân, bảo đảm khả năng cạnh tranh chiến lược của Mỹ trước sự phát triển nhanh chóng của hải quân Trung Quốc.

Theo các báo cáo của Hải quân Mỹ và Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ (GAO), nhiều chương trình đóng tàu hiện vẫn đối mặt với tình trạng chậm tiến độ và vượt dự toán, trong khi năng lực của các xưởng đóng tàu công và tư nhân tiếp tục chịu áp lực do thiếu nhân lực kỹ thuật và hạn chế về công suất.

Ông Sheehy cho rằng hiện cả hai đảng tại Quốc hội đều ngày càng đồng thuận về sự cần thiết phải tăng đầu tư cho hải quân và ngành công nghiệp đóng tàu nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu và duy trì ưu thế trên biển của Mỹ trong dài hạn./.

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