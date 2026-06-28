Agribank quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 2026, hướng tới tăng trưởng hai con số

Agribank tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2026, triển khai chiến lược phát triển Agribank gắn với công tác phát triển khách hàng giai đoạn 2026-2030 vào ngày 26/6 tại Hà Nội.

Agribank phát huy vai trò chủ lực

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, năm đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ XI, và là năm cả hệ thống chính trị triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước.

Đồng chí Tô Huy Vũ nhấn mạnh: “Năm đầu tiên của một giai đoạn luôn là năm đặt nền móng cho cả quỹ đạo phía sau. Vì vậy, mỗi quyết định, mỗi bước đi, mỗi sự phát triển của Agribank trong năm nay đều mang ý nghĩa chiến lược. Đây là thời điểm chúng ta cùng nhau phân tích, nhìn nhận vào thực tế, bằng chính những con số của mình, để trả lời câu hỏi: Mô hình, động lực tăng trưởng nào sẽ giúp Agribank thành công trong giai đoạn 2026-2030.”

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, biến động địa chính trị, áp lực lạm phát, lãi suất và yêu cầu ngày càng cao về an toàn hoạt động ngân hàng, Agribank vẫn bám sát chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, chủ động triển khai các giải pháp điều hành, đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, huy động vốn lần đầu tiên vượt mốc 2 triệu tỷ đồng; tín dụng lĩnh vực nông, lâm, thủy sản tăng 8,2%; dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 64,9% tổng dư nợ, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của Agribank trong thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển "tam nông."

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng cho biết, đến ngày 15/6/2026, tổng nguồn vốn huy động của Agribank đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư chiếm khoảng 75%, tạo nền tảng nguồn vốn ổn định phục vụ tăng trưởng tín dụng và bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo quy định.

Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 2 triệu tỷ đồng, tiếp tục tập trung vào sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực ưu tiên. Riêng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm 64,9% tổng dư nợ. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ở các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản và bán buôn, bán lẻ, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn.

Song song với tăng trưởng tín dụng an toàn, Agribank tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ và mở rộng hệ sinh thái số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đồng chí Phạm Toàn Vượng - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Cũng tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng trình bày Đề án Chiến lược phát triển Agribank đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, với mục tiêu xây dựng Agribank trở thành định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, phát triển ngân hàng hiện đại, tiên phong về công nghệ và năng lực quản trị; giữ vai trò chủ lực, dẫn dắt thị trường cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng trong lĩnh vực "tam nông", đồng thời thúc đẩy tài chính toàn diện, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Phát triển với phương châm "lấy khách hàng làm trung tâm"

Xác định khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động, trong giai đoạn phát triển mới, Agribank tiếp tục hoàn thiện và triển khai đồng bộ đề án phát triển khách hàng giai đoạn 2026-2030, gắn mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng hiệu quả khai thác và hướng tới phát triển bền vững.

Theo đó, Agribank tập trung xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ hiện đại, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc khách hàng; đồng thời không ngừng cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ và tối ưu hóa trải nghiệm trên cả kênh giao dịch truyền thống và nền tảng số. Qua đó, Agribank hướng tới xây dựng mối quan hệ gắn kết lâu dài với khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tô Huy Vũ nhấn mạnh, phát triển khách hàng phải trở thành nhiệm vụ xuyên suốt của toàn hệ thống trong giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu không chỉ là tăng số lượng khách hàng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, thấu hiểu nhu cầu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp để đồng hành cùng khách hàng phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, toàn hệ thống cần phát huy sức mạnh tổng thể về mạng lưới, xây dựng năng lực bán hàng, chăm sóc khách hàng và truyền thông chuyên nghiệp; tăng cường sự phối hợp giữa Trụ sở chính với các chi nhánh, giữa các đơn vị trong toàn hệ thống nhằm khai thác tối đa lợi thế quy mô.

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tô Huy Vũ yêu cầu toàn hệ thống tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trước hết, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục các tồn tại. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị tại Trụ sở chính và các chi nhánh; đồng thời rà soát, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế để thống nhất triển khai trong toàn hệ thống.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tô Huy Vũ đề nghị, toàn Hội nghị thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, đi thẳng vào trọng tâm, với tinh thần nhất quán đã được thống nhất, quán triệt tại Nghị quyết 01/NQ-HĐTV của Hội đồng thành viên: "Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả," và với phương châm hành động "Kỷ cương, trách nhiệm”, “Chủ động, kịp thời”, “Tăng tốc, sáng tạo”, “Hiệu quả, bền vững". Năm 2026 không chỉ là năm triển khai chỉ tiêu, mà là năm chuyển đổi mô hình tăng trưởng và mô hình vận hành vừa "giữ vững phần gốc" là sứ mệnh tam nông và nền khách hàng truyền thống, vừa "vươn nhanh phần ngọn" là đô thị, khách hàng trẻ, kênh số và thị phần mới.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Tại Hội nghị, các Phó Tổng Giám đốc Agribank cũng đã trình bày các báo cáo và đề án trọng tâm về phát triển khách hàng cá nhân, khách hàng pháp nhân giai đoạn 2026-2030, cùng định hướng phát triển thẻ năm 2026. Agribank đặt mục tiêu mở rộng nền khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tài chính, cung cấp các giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt, gia tăng tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường gắn kết với khách hàng.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, Ban lãnh đạo Agribank yêu cầu toàn hệ thống tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm với tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt, phát huy trách nhiệm người đứng đầu và bám sát mục tiêu đã đề ra.

Agribank xác định không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu kế hoạch; hoàn thành kế hoạch kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi đơn vị. Các chi nhánh cần khẩn trương triển khai giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, khắc phục tình trạng trì trệ; những đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch phải xây dựng phương án phục hồi cụ thể, xác định rõ nguyên nhân, phân khúc khách hàng trọng tâm và lộ trình thực hiện.

Trong công tác huy động vốn, Agribank tiếp tục ưu tiên bảo đảm thanh khoản, tạo nguồn cho tăng trưởng tín dụng; tập trung giữ vững khách hàng lớn, phát triển nguồn vốn không kỳ hạn (CASA) theo hướng thực chất, đồng thời kiểm soát rủi ro lãi suất và kỳ hạn.

Đối với tín dụng, ngân hàng thực hiện tăng trưởng có chọn lọc, bảo đảm chất lượng, ưu tiên vốn cho sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, các lĩnh vực ưu tiên, kinh tế xanh và các dự án hạ tầng trọng điểm; đồng thời triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng phục hồi và mở rộng sản xuất.

Công tác phát triển khách hàng và sản phẩm dịch vụ được yêu cầu triển khai theo hướng thực chất, gắn với tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ và thu dịch vụ. Trọng tâm là mở rộng khách hàng trẻ, hộ kinh doanh, khách hàng trả lương, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, FDI và các hệ sinh thái địa phương; đẩy mạnh cá nhân hóa sản phẩm, phát triển dịch vụ số và nâng cao chất lượng phục vụ theo phương châm "lấy khách hàng làm trung tâm".

Bên cạnh đó, Agribank tiếp tục tái cơ cấu theo hướng tinh gọn, hiện đại; hoàn thiện cơ chế tiền lương, nâng cao năng suất lao động, sắp xếp tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, kiểm soát rủi ro và siết chặt kỷ luật điều hành.

Tại Hội nghị, Agribank cũng phát động phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh gắn với phát triển khách hàng trong toàn hệ thống. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tô Huy Vũ nhấn mạnh, sau gần bốn thập kỷ phát triển, Agribank cần tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ và dịch vụ ngân hàng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới./.

Agribank 3 năm liên tiếp góp mặt tốp 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á Agribank tiếp tục duy trì vị trí trong top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm thứ ba liên tiếp, khẳng định quy mô và năng lực tài chính vững mạnh.