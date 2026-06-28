Đắk Lắk rút ngắn 80% thời gian thủ tục đầu tư nhờ cơ chế "luồng xanh"

Nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế "luồng xanh" và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước cải thiện môi trường đầu tư, thu hút dòng vốn mới và tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân.

Nhiều giải pháp thiết thực

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ và quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, việc áp dụng cơ chế “luồng xanh” cho các dự án đầu tư đã tạo nên bước đột phá lớn.

Theo đó, 8 thủ tục chính liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng và phòng cháy chữa cháy được giải quyết theo hướng liên thông toàn diện.

Cơ chế này giúp rút ngắn tổng thời gian từ khi nhà đầu tư nộp hồ sơ đến khi dự án đủ điều kiện khởi công xuống chỉ còn 35 ngày làm việc, giảm gần 80% thời gian so với quy trình thông thường trước đây.

Bên cạnh đó, Đắk Lắk đã thành lập mạng lưới tư vấn pháp luật cấp tỉnh gồm 4 tổ chức và 26 cá nhân; vận hành Chuyên mục Hỗ trợ doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, giúp doanh nghiệp thuận lợi trong tiếp cận thông tin và văn bản pháp luật.

Tỉnh cũng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; duy trì Chương trình “càphê doanh nhân” định kỳ 2 lần/tháng để đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư….

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm Hợp tác xã Hala Farm Việt Nam, xã Dliê Ya. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh triển khai tiện ích “Tiếp nhận ý kiến cử tri” tích hợp trên ứng dụng “Đắk Lắk Số” nhằm lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Công tác xúc tiến đầu tư cũng ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đắk Lắk tập trung thu hút dòng vốn trong và ngoài nước vào các lĩnh vực then chốt: hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, logistics, đô thị, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến sâu, du lịch. Nhiều tập đoàn lớn đã đến tìm hiểu và ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh.

Theo ông Hoàng Danh Hữu, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng thành viên MISS EDE, thời gian qua, đơn vị đã nhận được sự hỗ trợ thiết thực trong công tác xúc tiến thương mại, khuyến công từ Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập cùng các sở, ngành, địa phương khác.

Nhờ vậy, đơn vị đã xuất khẩu thành công càphê rang xay thành phẩm mang thương hiệu Việt sang những thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Hàn Quốc.

Hiện nay, với Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2025-2030, đơn vị đặt kỳ vọng rất lớn vào hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc sắp hoàn thành sẽ giúp giảm mạnh chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa nội tỉnh.

​Với những nỗ lực của tỉnh, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ước có hơn 1.990 doanh nghiệp và 41 hợp tác xã thành lập mới, 442 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 21.218 doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp ngoài tỉnh còn đăng ký hoạt động; hơn 1.200 hợp tác xã và 7 Liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động.

Đối thoại mở để khơi thông nguồn lực

Trong khuôn khổ Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư mới đây, tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam-Vòng đối thoại địa phương; Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP.

Tỉnh Đắk Lắk duy trì Chương trình “Cà phê doanh nhân” định kỳ 2 lần/tháng để đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên lề hội nghị còn diễn ra các hội thảo chuyên đề về “Phát triển khu, cụm công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sâu và logistics liên vùng,” “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và chiến lược cho doanh nghiệp,” “Chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững”…

Các hoạt động này đã giúp cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã theo từng nhóm lĩnh vực nắm bắt thông tin chuyên sâu, chi tiết về ngành hàng của mình. Đồng thời, hoạt động trưng bày, hội chợ đã tạo không gian mở để các đơn vị trao đổi, tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối giao thương.

Trong các hoạt động, đáng chú ý là Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã thẳng thắn trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc như: cần đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường; đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược; tập huấn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; ổn định chính sách thuế, hỗ trợ tiếp cận vốn; kiểm soát tình trạng nhập lậu đường…

Các kiến nghị đã được lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp tại hội nghị.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc, tỉnh cần cấp mã định danh cho từng lồng bè, quản lý vùng nuôi bằng bản đồ số, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường theo thời gian thực, kết nối dữ liệu sản xuất với hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Đồng thời, tỉnh cần quy hoạch các vùng nuôi trọng điểm, không gian sản xuất ổn định và xây dựng chương trình khoa học công nghệ dài hạn tập trung bảo tồn nguồn gene tôm hùm và đàn bố mẹ…

Ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hòa Phong kiến nghị, tỉnh tháo gỡ “điểm nghẽn về đất đai” và vướng mắc về quyền thuê đất lúa để hợp tác xã mạnh dạn cơ giới hóa, hiện đại hóa và xây dựng chuỗi sản xuất quy mô lớn. Đồng thời, tỉnh cần có cơ chế ưu đãi, thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu lúa gạo tại các vùng sản xuất lúa trọng điểm.

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vào ngày 25/6 nhằm lắng nghe ý kiến, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk kiến nghị, tỉnh tiếp tục đột phá thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để mở rộng thị trường và nâng cao năng lực quản trị.

Đồng thời, Hiệp hội mong muốn tỉnh nghiên cứu cơ chế thu hút đầu tư trọng điểm vào phát triển hạ tầng, logistics, công nghiệp chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và kinh tế số; tăng cường phối hợp triển khai chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh.

“Khi 'cơ chế được khai thông-hạ tầng được kết nối-nguồn lực được tập trung đúng hướng,' cộng đồng doanh nghiệp sẽ mạnh dạn bứt phá, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh,” ông Thuần nhấn mạnh.

Đắk Lắk phấn đấu đến cuối năm 2030 có trên 29.000 doanh nghiệp đang hoạt động; khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 55-58% GRDP…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, để hiện thực hóa các mục tiêu, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch, đất đai, đầu tư, tín dụng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, thời gian tới, tỉnh tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh; công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận cơ hội đầu tư, đất đai và các nguồn lực phát triển.

Tỉnh cam kết tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Với sự đồng hành của chính quyền, sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, cùng không gian phát triển mới, Đắk Lắk đang có nhiều lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Đắk Lắk kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận kinh tế, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và thịnh vượng./.

Đắk Lắk tăng quản lý nhà nước đối với khai thác khoáng sản Tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, góp phần kiểm soát khai thác trái phép, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản.