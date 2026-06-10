Đắk Lắk tăng quản lý nhà nước đối với khai thác khoáng sản

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn có chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên, việc quản lý và bảo vệ khoáng sản vẫn còn tồn tại hạn chế. Do đó, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đối với quản lý khoáng sản một số ngành và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ và chưa thường xuyên liên tục; ở một số địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng hoạt động khai thác khoáng sản không đúng theo quy định, chưa được ngăn chặn triệt để, nhất là hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, đất san lấp…

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế là do một số ngành, cơ quan chức năng và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản chưa đồng bộ và kịp thời; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa kiên quyết... Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-Ủy ban Nhân dân, ngày 8/6 về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kịp thời các văn bản thay thế, bãi bỏ các văn bản trước đây có liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Ủy ban Nhân dân cấp xã rà soát các khu vực mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh để tham mưu điều chỉnh, bổ sung Phương án quản lý về địa chất, khoáng sản trong “Phương án bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu” tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch; phối hợp với Thuế tỉnh, đối chiếu sản lượng khoáng sản khai thác thực tế với sản lượng kê khai thuế để giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý khoáng sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ, Công an xã, phường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản tại các khu vực mỏ; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông, vật liệu san lấp và các loại khoáng sản khác.

Giao Thanh tra tỉnh Thực hiện thanh tra hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện thanh tra chuyên đề, đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và có cam kết không cho khai thác đất đồi, đất ruộng... thuộc quyền sử dụng đất của mình khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khoáng sản, có biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; chủ động xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản, hoạt động bến, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép, nhất là khai thác cát, sỏi lòng sông, vật liệu san lấp kéo dài trên địa bàn quản lý mà không có giải pháp xử lý, ngăn chặn triệt để, dứt điểm.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh về nhiều tồn tại trong quản lý khai thác khoáng sản ở Đắk Lắk, nhất là trong công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng; quản lý hoạt động đóng cửa mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng…/.

Kết luận thanh tra: Nhiều tồn tại trong quản lý khai thác khoáng sản ở Đắk Lắk Kết luận của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho thấy còn nhiều vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý khai thác khoáng sản mà trách nhiệm chính thuộc về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

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