Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản một số mỏ ở 3 địa phương

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 2581/QĐ-TTg ngày 24/11/2025 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản tại các khu vực: vonfram Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên; mỏ đồng Tả Phời, tỉnh Lào Cai; mỏ bauxite Thọ Sơn và Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023).

Theo Quyết định, điều chỉnh danh mục các Dự án thăm dò, khai thác và Tọa độ khép góc Dự án thăm dò, khai thác quặng vonfram trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (khu vực Núi Pháo và liền kề) kèm theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.

Điều chỉnh danh mục Dự án khai thác và Tọa độ khép góc Dự án thăm dò, khai thác quặng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai (mỏ đồng Tả Phời) kèm theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.

Điều chỉnh danh mục Dự án khai thác và Dự án chế biến quặng bauxite trên địa bàn tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) kèm theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lào Cai, Đồng Nai và Thái Nguyên chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản đối với khu vực khoáng sản quy định tại quyết định này và theo quy định của pháp luật./.

