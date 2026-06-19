Ngân hàng Agribank trao tặng 15 tỷ đồng an sinh xã hội tại Lạng Sơn

Ngày 18/6/2026, tại Lạng Sơn, Agribank phối hợp với công an tỉnh Lạng Sơn và chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng Trạm Y tế xã Thụy Hùng. Chương trình được Agribank tài trợ 15 tỷ đồng từ nguồn xã hội xã hội, góp phần nâng cao năng lực cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân khu vực biên giới.

Đây là hoạt động thiết bị thực thi đồng ủy quyền của Agribank, chính quyền địa phương và năng lượng Công an trong việc thực hiện các mục tiêu xã hội xã hội, hướng về cộng đồng; đồng thời tiếp tục khẳng định sự quyết tâm, vai trò tiên phong của ngân hàng thương mại Nhà nước chủ nhân trong công việc lan tỏa giá trị nhân văn và lời khuyên xây dựng nền tảng phát triển bền vững nơi phên dậu Tổ quốc.

Nằm nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc, xã Thụy Hùng là địa bàn biên giới có vị trí đặc biệt quan trọng của tỉnh Lạng Sơn. Toàn xã có 27 thôn với 1.602 hộ, 6.890 nhân khẩu, trong đó có 10 thôn giáp biên; đường biên giới dài gần 23 km. Địa bàn rộng, địa hình đồi núi phức tạp, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp quy mô nhỏ. Mặc dù những năm gần đây kinh tế - xã hội địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, song việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng của người dân vẫn còn gặp không ít khó khăn. Vì vậy, việc bắt đầu tư xây dựng một cơ sở y tế khang trang, hiện đại luôn là sự mệt mỏi của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Lễ khởi công xây dựng Trạm Y tế xã Thụy Hùng vì thế có ý nghĩa quan trọng không chỉ là niềm vui của người dân địa phương mà còn là dấu ấn trong sự kiện chung tay của Agribank, cấp ủy, chính quyền và năng lượng Công an tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng cho xã hội, chăm lo sức khỏe, đời sống Nhân dân khu vực biên giới.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại buổi lễ khởi công xây dựng Trạm Y tế xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ khởi công Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Tô Huy Vũ khẳng định, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế là chủ tài khoản quán của Đảng, Nhà nước, đồng thời là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp phát triển đất nước. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Agribank đã và đang chung tay huy động nguồn lực để chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Với vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước giữ vị trí chủ lực ở đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bên lề công việc thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước giao, Agribank luôn xác định việc làm chung tay vì cộng đồng là một phần trách nhiệm trong quá trình phát triển.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc tỉnh Lạng Sơn và đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Lạng Sơn phát biểu tại buổi khởi công xây dựng Trạm Y tế xã Thụy Hùng. (Ảnh: Vietnam+)

Song hành động với nhiệm vụ cung cấp nguồn vốn cho phát triển kinh tế, Agribank luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới công ty sinh thái xã hội, xem việc làm đồng hành cùng cộng đồng là trách nhiệm và cam kết lâu dài trên hành trình phát triển bền vững. Giai đoạn 2020-2025, Agribank đã dành 2.750 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội trên cả nước; vào năm 2025, ngân hàng dành gần 700 tỷ đồng cho các hoạt động sinh viên, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết hậu quả thiên tai và chăm sóc các đối tượng chính sách.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, Agribank đã phát triển nhiều chương trình sinh xã hội thiết thực. Giai đoạn 2021-2026, Agribank đã phê duyệt và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 44 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, hỗ trợ nghèo và các hoạt động xã hội khác. Nhiều công việc sau khi hoàn thành đã góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bí thư Đảng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank khẳng định, việc làm được hỗ trợ 15 tỷ đồng xây dựng Trạm Y tế xã Thụy Hùng không chỉ thực hiện trách nhiệm xã hội của Agribank mà còn là tình cảm, chia sẻ và mong muốn đóng góp thiết kế thực hiện công việc nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân khu vực biên giới. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Trạm Y tế xã sẽ trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe ban đầu tin cậy, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và đồng chí Đoàn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ghi nhận, đánh giá cao các đóng góp của Agribank đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác xã hội hội nghị trên địa bàn ủy ban trong nhiều năm qua.

Các đồng chí nhấn mạnh, việc làm Agribank tài trợ xây dựng Trạm Y tế xã Thụy Hùng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường sức lực y tế, đồng thời có thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và năng lực Công an trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận lòng dân chắc nơi biên giới quốc gia.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank và đồng chí Phạm Toàn Vượng – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank trao biểu biểu tài 15 tỷ đồng xây dựng công trình trạm Y tế xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Vietnam+)

Lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh khẳng định, công trình không chỉ bổ sung nguồn lực quan trọng cho địa phương mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chủ chính, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, cam kết chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên kết hợp lý trong quá trình phát triển khai báo, bảo đảm công trình được xây dựng đúng quy trình, chất lượng, sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng mong đợi của Nhân dân địa phương.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Agribank, chính quyền và công an tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thụy Hùng, thể hiện quan tâm, chia sẻ và trách nhiệm đối cộng đồng.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank, đồng chí Phạm Toàn Vượng – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank và đại biểu tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Thụy Hùng. (Ảnh: Vietnam+)

Trạm Y tế xã Thụy Hùng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân khu vực biên giới. Hơn cả một công dân sinh, đây còn là sự gửi mật của Agribank về niềm tin, trách nhiệm và tình cảm đối với mảnh đất biên cương nơi địa đầu Tổ quốc; góp phần giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.