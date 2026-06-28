Trung Quốc phát hành đợt trái phiếu kỷ lục 5 tỷ euro

Bộ Tài chính Trung Quốc đã phát hành đợt trái phiếu chính phủ với tổng trị giá 5 tỷ euro (5,7 tỷ USD) tại Luxembourg hôm 25/6, đánh dấu đợt phát hành trái phiếu bằng euro lớn nhất từ trước đến nay của bộ này, cũng như đợt phát hành lớn nhất từ trước đến nay của một quốc gia châu Á.

Đợt phát hành trái phiếu này bao gồm ba kỳ hạn: 5 năm với lãi suất 2,768%, 8 năm với lãi suất 2,966% và 12 năm với 3,212%.

Mặc dù thị trường gần đây có nhiều biến động, đợt phát hành trái phiếu này vẫn được thị trường đón nhận, với các nhà đầu tư quốc tế đăng ký mua với tổng số tiền lên tới 24,8 tỷ euro, gần gấp năm lần số lượng chào bán.

Đợt phát hành thu hút một nhóm nhà đầu tư toàn cầu rất đa dạng, bao gồm các ngân hàng, quỹ đầu tư quốc gia, quỹ hưu trí và các nhà môi giới. Đáng chú ý, các nhà đầu tư ngoài châu Á chiếm 49% tổng số, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Trung Quốc.

Sau khi Bộ Tài chính Trung Quốc phát hành trái phiếu chính phủ xanh bằng đồng nhân dân tệ tại Hong Kong hồi tháng 5, động thái mới này trên thị trường vốn quốc tế của châu Âu tiếp tục thể hiện cam kết của Trung Quốc đối với sự mở cửa về tài chính.

Jerry Zhang, người phụ trách toàn cầu về thương mại hóa nhân dân tệ tại Standard Chartered, cho rằng sự kiện đã chứng minh đầy đủ sự công nhận cao và niềm tin vững chắc của thị trường vốn quốc tế vào khả năng tín dụng quốc gia của Trung Quốc, sự kiên cường của nền kinh tế Trung Quốc và triển vọng phát triển dài hạn của nước này.

Theo bà Zhang, việc Bộ Tài chính Trung Quốc thường xuyên tiếp cận các thị trường vốn cốt lõi của châu Âu đã tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho dòng vốn hai chiều giữa Trung Quốc và châu Âu, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình mở cửa cấp cao lĩnh vực tài chính của Trung Quốc./.

Giới siêu giàu châu Á tăng cường đầu tư vào Trung Quốc, trái phiếu và vàng Tổng tài sản của những người siêu giàu châu Á đã tăng vọt 10% trong nửa đầu năm nay và các nhà đầu tư giàu có ở châu Á đã bắt đầu chuyển sự chú ý sang đà tăng giá của cổ phiếu Trung Quốc.