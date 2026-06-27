Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC nhấn mạnh đổi mới kỹ thuật số

Ngày 27/6, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 13 đã khai mạc tại Đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc).

Các đại biểu đã tham gia thảo luận về cách thức khai thác đổi mới kỹ thuật số và tăng cường hợp tác để thúc đẩy ngành du lịch khu vực.



Với chủ đề "Đổi mới kỹ thuật số, Tăng cường hợp tác: Khai thác du lịch vì Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương", các lãnh đạo ngành du lịch của 21 nền kinh tế APEC đã tập trung trao đổi quan điểm về vai trò của công nghệ kỹ thuật số và công nghệ thông minh trong việc thúc đẩy du lịch và tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Hội nghị cũng xác định các lĩnh vực ưu tiên để triển khai đổi mới kỹ thuật số trong toàn ngành. Các đại biểu khẳng định ngành du lịch là động lực chính của tăng trưởng kinh tế khu vực, đồng thời nhấn mạnh ngành này có nền tảng vững chắc, nhưng nhiều tiềm năng chưa được khai thác và triển vọng dài hạn đầy hứa hẹn.



Trước đó, trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng, Hội nghị Nhóm công tác Du lịch APEC lần thứ 67 đã được tổ chức từ 24-25/6 cũng tại Đặc khu hành chính Macau.



Trung Quốc, với tư cách là nước chủ nhà của APEC năm 2026, sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, vào tháng 11 tới.

Khoảng 300 cuộc họp và sự kiện liên quan đến APEC sẽ diễn ra tại nhiều thành phố của Trung Quốc trong suốt năm./.

APEC thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong khu vực Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết các đại biểu đã trao đổi sâu về tình hình kinh tế và tài chính toàn cầu, khu vực; chính sách tài khóa hỗ trợ phát triển dân sinh; tài trợ cho hạ tầng số...

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