Tổng thống Mỹ đề cử người đứng đầu cơ quan thực thi di trú

Ngày 27/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đề cử ông Lance Schroyer, cựu cảnh sát bang Oklahoma và cựu binh Thủy quân Lục chiến Mỹ, giữ chức Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), thay thế quyền lãnh đạo hiện nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông Schroyer có hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật tại bang Oklahoma, từng phục vụ trong lực lượng Cảnh sát bang Oklahoma và Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Ông Schroyer có nhiều năm tham gia truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm, đồng thời giữ vai trò chỉ đạo các chương trình hợp tác thực thi pháp luật giữa chính quyền địa phương và ICE nhằm hỗ trợ xác định, bắt giữ và chuyển giao người nhập cư cư trú bất hợp pháp phạm tội cho cơ quan liên bang.

Tổng thống Trump đánh giá ông Schroyer có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thực thi luật di trú, đồng thời khẳng định ứng cử viên này đủ năng lực lãnh đạo ICE đẩy mạnh các chiến dịch bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp có tiền án, tiền sự, đặc biệt là các đối tượng bị cáo buộc phạm các tội nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm và buôn bán ma túy.

Ông Trump cũng nhấn mạnh ICE và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) đang ghi nhận số vụ bắt giữ hằng ngày cao nhất từ trước đến nay, coi đây là kết quả của chính sách siết chặt kiểm soát biên giới và tăng cường thực thi luật di trú.

Ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng kêu gọi Thượng viện nhanh chóng xem xét và phê chuẩn đề cử đối với ông Schroyer nhằm bảo đảm ICE có đầy đủ bộ máy lãnh đạo để triển khai các ưu tiên của chính quyền trong lĩnh vực an ninh biên giới và thực thi pháp luật về nhập cư.

Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Lance Schroyer sẽ lãnh đạo ICE trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai kế hoạch mở rộng lực lượng thực thi luật di trú, bổ sung khoảng 10.000 nhân sự mới và tăng cường các chiến dịch truy quét, bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp trên phạm vi toàn nước Mỹ./.

Mỹ công bố kế hoạch bổ sung 10.000 nhân viên thực thi luật di trú Việc tăng thêm 10.000 nhân sự sẽ giúp các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ nâng cao năng lực triển khai các chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp trên phạm vi toàn nước Mỹ.