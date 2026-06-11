Mỹ ban hành đạo luật bổ sung gần 70 tỷ USD cho chương trình về nhập cư

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/6 đã ký ban hành đạo luật bổ sung gần 70 tỷ USD cho chương trình nghị sự của ông về nhập cư và trục xuất đến hết nhiệm kỳ.

Đạo luật này phân bổ 38 tỷ USD cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và 26 tỷ USD cho Lực lượng Tuần tra biên giới.

Theo Nhà Trắng, 5 tỷ USD bổ sung sẽ được sử dụng để chi trả các khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến.

Tổng thống Trump ký ban hành đạo luật tại Phòng Bầu dục 1 ngày sau khi các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện thông qua biện pháp này với tỷ lệ phiếu 214-212, bất chấp sự phản đối của các nghị sỹ đảng Dân chủ.

Chữ ký của ông Trump đã khép lại cuộc tranh cãi kéo dài gần 6 tháng về ngân sách của Bộ An ninh Nội địa (DHS), bắt đầu từ vụ hai công dân Mỹ là Alex Pretti và Renee Good bị bắn chết trong các chiến dịch thực thi luật nhập cư của liên bang tại thành phố Minneapolis hồi tháng 1.

Sau các vụ nổ súng, đảng Dân chủ bắt đầu yêu cầu thay đổi cách thức thực thi luật nhập cư, dẫn đến bế tắc trong đàm phán ngân sách và gây ra đợt đình trệ kéo dài nhất trong lịch sử của cơ quan này. Cuối cùng, đảng Cộng hòa đã quyết định tự mình thúc đẩy gói tài trợ. Các cơ quan liên quan sẽ được bảo đảm kinh phí trong 3 năm tới.

Luật mới phân bổ trước phần lớn nguồn ngân sách thường niên, nhằm bảo đảm dòng tiền gần như không bị gián đoạn trong bối cảnh chính quyền Trump đang tìm cách trục xuất khoảng 1 triệu người mỗi năm.

Luật này từng bị đình trệ do bao gồm hơn 1 tỷ USD dành cho công tác an ninh của Nhà Trắng, trong đó có khoản kinh phí cho phòng khiêu vũ mới của ông Trump, cùng với quỹ 1,8 tỷ USD để bồi thường cho các đồng minh của ông, những người cho rằng họ là nạn nhân của các vụ truy tố mang động cơ chính trị. Cả hai đề xuất này sau đó đều trở nên nhạy cảm về mặt chính trị và đã bị loại bỏ khỏi dự luật.

Phiên bản cuối cùng được thông qua chỉ tập trung vào vấn đề thực thi luật nhập cư - chủ đề mà đảng Cộng hòa coi là một trong những khác biệt cốt lõi giữa hai đảng lớn của Mỹ và cũng là vấn đề mà đảng này hy vọng sẽ giúp họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới./.

Gói ngân sách nhập cư "lách qua khe cửa hẹp" của Quốc hội Mỹ Việc thông qua gói ngân sách nhập cư trị giá 70 tỷ USD chấm dứt bế tắc kéo dài nhiều tháng về thực thi chính sách nhập cư, vốn đã khiến một phần Bộ An ninh Nội địa bị tê liệt hoạt động.