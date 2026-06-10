Gói ngân sách nhập cư "lách qua khe cửa hẹp" của Quốc hội Mỹ

Hạ viện Mỹ ngày 9/6 đã thông qua gói ngân sách nhập cư trị giá 70 tỷ USD với tỷ lệ phiếu sít sao 214-212, vài ngày sau quyết định tương tự của Thượng viện nước này.

Việc thông qua gói này chấm dứt bế tắc kéo dài nhiều tháng về thực thi chính sách nhập cư, vốn đã khiến một phần Bộ An ninh Nội địa bị tê liệt hoạt động.

Gói ngân sách, vốn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Quốc hội, tài trợ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) - hai cơ quan trực thuộc Bộ An ninh Nội địa vốn bị loại khỏi một dự luật chi tiêu trước đó do phản đối từ phía đảng Dân chủ.

Khoản 70 tỷ USD nói trên sẽ kéo dài đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, đồng thời cũng chấm dứt cuộc tranh luận kéo dài về chính sách thực thi nhập cư, bắt đầu từ tháng Một sau vụ lực lượng thực thi pháp luật liên bang bắn chết 2 công dân Mỹ tại thành phố Minneapolis trong một chiến dịch trấn áp nhập cư.

Tổng thống Trump từng yêu cầu dự luật phải được gửi lên bàn làm việc của ông trước ngày 1/6, tuy nhiên, gói ngân sách này mới chỉ được Thượng viện thông qua vào 5/6 với tỷ lệ 52-47, không có sự ủng hộ từ đảng Dân chủ.

Việc thông qua gói ngân sách nhập cư là một bước quan trọng đối với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trong bối cảnh ông đang gặp khó khăn trong việc thúc đẩy các ưu tiên khác của Tổng thống Trump trước thời gian Quốc hội kết thúc phiên họp trước cuộc bầu cử giữa kỳ 2026.

Ông Johnson đã họp với Tổng thống Trump ngày 9/6 về ngân sách cho ICE và CBP, cũng như nỗ lực gia hạn một phần của Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài năm 1978 (FISA), cho phép chính phủ thu thập thông tin liên lạc của người ở ngoài nước Mỹ, kể cả khi họ tương tác với công dân Mỹ. Mục 702 của đạo luật này sẽ hết hạn vào ngày 12/6 nếu Quốc hội không gia hạn.

Các nhà hoạt động bảo vệ quyền riêng tư từ cả hai đảng đã kêu gọi sửa đổi chính sách để bảo vệ công dân Mỹ khỏi việc lạm dụng quyền lực, khiến ông Johnson có thể phải dựa vào một số phiếu của đảng Dân chủ để thông qua gia hạn./.

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