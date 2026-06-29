Giá vàng trong nước đảo chiều giảm 500.000 đồng phiên đầu tuần

Giá vàng trong nước sáng nay (29/6) đảo chiều giảm theo diễn biến chung của thị trường thế giới, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng 4 đồng.

Vào thời điểm 10 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng giảm, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước. Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 144-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.068 USD/ounce, giảm khoảng 10 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 129,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,2 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.201 đồng/USD, tăng 4 đồng so với chốt phiên trước.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.091-26.461 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.059-26.461 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.121-26.461 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.080-26.461 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 7 đồng so với phiên trước./.

Giá vàng thế giới áp sát mốc 4.000 USD mỗi ounce do căng thẳng Mỹ-Iran Giá vàng thế giới tiến sát mốc 4.000 USD/ounce sau khi Iran ban đầu từ chối đàm phán với Mỹ, nhưng sau đó hai bên được cho là đã nhất trí ngừng hoạt động quân sự và sẽ gặp nhau tại Doha ngày 30/6.